США могут нанести удары по ядерным объектам Ирана, заявил Трамп
США могут нанести удары по ядерным объектам Ирана. Такую возможность рассматривает американский лидер Дональд Трамп, пишет издание Axios.
Отмечается, что власти США серьёзно рассматривают возможность присоединения своей армии к военной операции Израиля против Ирана и нанесения ударов по иранским ядерным объектам, прежде всего, по подземному объекту по обогащению урана в Фордо.
Ранее сообщалось, что для этих же целей США намерены передать израильским властям противобункерные бомбы, которых в настоящее время нет на вооружении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Также Штаты взяли под полный контроль воздушное пространство Ирана.
Трамп уже неоднократно указывал на то, что Иран не должен иметь собственное ядерное оружие. Этим объясняются все действия властей США, направленные на поддержку Израиля.
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