США хотят передать Израилю противобункерные бомбы
США рассматривают возможность передачи Израилю противобункерных бомб в качестве рычага давления на Иран. Об этом сообщает портал Axios.
Отмечается, что американский президент Дональд Трамп рассматривает передачу израильской армии противобункерных бомб, необходимых для уничтожения подземного объекта по обогащению в Фордо. В настоящее время Израиль не имеет на своём вооружении такие средства.
Ранее в этот день Трамп заявил, что не хочет вести переговоры с властями Ирана, поэтому надеется на полную капитуляцию страны. Американский лидер вновь подчеркнул, что ближневосточное государство не может иметь ядерное оружие.
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