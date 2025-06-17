США полностью контролируют воздушное пространство Ирана, заявил Трамп

17 июня 2025, 19:25

Фото: iStock/BornaMir

Воздушное пространство над Ираном теперь находится под полным контролем США, несмотря на имеющиеся у республики средства слежения и системы ПВО. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.