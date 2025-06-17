США полностью контролируют воздушное пространство Ирана, заявил Трамп
Воздушное пространство над Ираном теперь находится под полным контролем США, несмотря на имеющиеся у республики средства слежения и системы ПВО. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее в этот день представитель Пентагона сообщил в беседе с РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблём USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. Также ВМС США продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах нацбезопасности Штатов.
Позднее Трамп сообщил, что Америке удалось установить полный контроль над небом Ирана. Причём, хорошая иранская техника для обороны и отслеживания – ничто, по сравнению с американским вооружением.
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