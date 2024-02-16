МИД России о выступлении Навальной на Мюнхенской конференции: «рояль в кустах»

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции по безопасности в день гибели ее мужа как «рояль в кустах».
Ранее Полянский ответил на комментарий в социальной сети X* директора Института мира и процветания Рона Пола Дэниела МакАдамса, который выразил удивление по поводу такого «удивительного совпадения».
Он добавил, что такие совпадения не поддаются объяснению. «Особенно, когда каждый здравомыслящий и непредвзятый человек понимает, что последнее, что понадобится российской власти за месяц до президентских выборов, – это смерть Навального», – подчеркнул постпред.
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«В русском языке для таких ситуаций есть выражение: "рояль в кустах". Это когда человек хочет произвести впечатление на другого человека и, гуляя с ним в парке, "случайно" находит спрятанное в кустах пианино и вызывается поиграть», – сказал Полянский.
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Александр Климов