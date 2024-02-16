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МИД России о выступлении Навальной на Мюнхенской конференции: «рояль в кустах»

Постпред России при ООН Полянский высказался о выступлении Навальной в Мюнхене
16 февраля 2024, 23:33
Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции по безопасности в день гибели ее мужа как «рояль в кустах».
Ранее Полянский ответил на комментарий в социальной сети X* директора Института мира и процветания Рона Пола Дэниела МакАдамса, который выразил удивление по поводу такого «удивительного совпадения».

«В русском языке для таких ситуаций есть выражение: "рояль в кустах". Это когда человек хочет произвести впечатление на другого человека и, гуляя с ним в парке, "случайно" находит спрятанное в кустах пианино и вызывается поиграть», – сказал Полянский.


Он добавил, что такие совпадения не поддаются объяснению. «Особенно, когда каждый здравомыслящий и непредвзятый человек понимает, что последнее, что понадобится российской власти за месяц до президентских выборов, – это смерть Навального», – подчеркнул постпред.

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#россия
#москва
#оон
#политика
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Макрон и Зеленский заключили соглашение о сотрудничестве и гарантиях безопасности
Франция вслед за Германией заключила договор о гарантиях безопасности
16 февраля 2024, 23:02

Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности, предоставляемых Парижем Киеву.
«Наша приверженность Украине не поколеблется. В этом и заключается смысл подписанного нами соглашения», – сказал французский президент, добавив, что поддержка Украины означает, что европейские страны инвестируют в свою собственную безопасность (цитата по Le Monde).

Соглашение с Францией рассчитано на десять лет, в течение которых Париж будет поддерживать Киев. Как и в других документах, в договоре указана сумма поддержки, уже оказанной Украине странами-гарантами (1,7 млрд евро в 2022 году и 2,1 млрд евро в 2023 году для Франции), и сумма поддержки, которая будет оказана в 2024 году (около 3 млрд евро для Парижа).

Несколькими часами ранее президент Зеленский подписал аналогичный документ в Киеве с канцлером Германии Олафом Шольцем. Детали соглашения на данный момент неизвестны.

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#украина
#франция
#политика
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Политолог Кортунов объяснил требование Польши к России о репарациях
16 февраля 2024, 19:46

Фото: istockphoto.com/ffikretow

Политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что Польша вновь подняла тему о репарациях к России затем, чтобы каким-то образом облегчить обсуждаемую конфискацию российских активов, которые сейчас в Бельгии.
Он также допустил, что такие заявления с польской стороны сделаны специально для того, чтобы подтолкнуть ЕС к решению о конфискации финансовых ресурсов, которые сейчас находятся в его юрисдикции.

«Я допускаю, что это может быть просто и популизмом, за которым никакого серьёзного политического плана не стоит, просто польское руководство тем самым ещё раз подтверждает свою поддержку Украины и своё отношение к российской политике», — добавил в беседе с Pravda.Ru Кортунов.

Ранее сообщалось, что Польша тратит на оборону 3,9% cвоего ВВП, опережая по данному показателю даже Соединённые Штаты. При этом в количественном отношении американские расходы на военные цели в двадцать пять раз превышают польские.

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#польша
#ес
#россия
#конфискация
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В США объяснили необходимость признания Израилем независимости Палестины
Вице-президент США Камила Харрис: Израилю нужно признать независимость Палестины
16 февраля 2024, 19:33

Фото: iStock/Racide

Израилю необходимо признать независимую Палестину, поскольку для урегулирования конфликта с группировкой ХАМАС нужно решение о двух государствах. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Она подчеркнула, что без решения о двух государствах невозможно достичь мира и обеспечить безопасность для Израиля, жителей Палестины и сектора Газа.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Израиль оказался крупным поставщиком оружия для палестинского движения ХАМАС. Это произошло потому, что палестинские бойцы начали делать оружие из упавших на территорию сектора Газа неразорвавшихся израильских снарядов.

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#израиль
#палестина
#сша
#политика
#конфликт
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Биограф Зеленского указал на его истощение
Журналист Шустер: у Зеленского наблюдаются признаки физического истощения
16 февраля 2024, 18:15

Приближенные к президенту Украины Владимиру Зеленского лица сообщают, что у главы государства появляются признаки физического истощения. Об этом в интервью немецкому изданию Tagesspiegel заявил американский журналист, автор биографии украинского главы Саймон Шустер.
Он подчеркнул, что в настоящее время Зеленский негативно откликается на критику в свой адрес, а также отгораживается от тех людей, которые эту критику высказывают.

Вместе с тем, Шустер заявил, что в окружении президента практически не осталось тех, кто может дать ему отпор. А общее отсутствие возражений с действиями Зеленского влечёт за собой ряд проблем.

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#владимир зеленский
#украина
#политика
#здоровье
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Германия готовит очередной пакет военной помощи для Украины
Шольц: Германия готовит новый пакет помощи Украине на сумму 1,1 млрд евро
16 февраля 2024, 17:58

Фото: iStock/alzay

Германия готовит очередной пакет военной помощи для Украины, его стоимость оценивается в 1,1 миллиарда евро. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Сегодня мы формируем очередной пакет военной помощи Украине на сумму около 1,1 миллиарда евро. Среди прочего, это поставка 36 самоходных и колесных гаубиц из промышленных запасов, 120 000 артиллерийских боеприпасов», - заявил Шольц.

Он также добавил, что Киеву дополнительно предоставят две системы ПВО Skynex, а также ракеты для Iris-T, в которых очень нуждается Украина.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл с рабочим визитом в Германию для встречи с партнёрами Киева. О своей поездке он сообщил в Telegram-канале. Глава украинского государства подчеркнул, что в течение двух дней он проведёт ряд встреч с партнёрами в Германии и Франции. Также Зеленский сообщил о новых договорённостях и участии в Мюнхенской конференции безопасности.

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#шольц
#пво
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Евросоюз может ввести санкции против Северной Кореи из-за России
ЕС может ввести санкции против КНДР из-за якобы поставок вооружения России
16 февраля 2024, 17:44

Фото: iStock/designer491

Европейский союз может ввести санкционные ограничения в отношении КНДР якобы из-за осуществления военных поставок России. Об этом заявил высокопоставленный европейский представитель, имя которого не приводится.
Напомним, что постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее заявлял, что данные о поставках северокорейских ракет в Россию не соответствуют действительности. Он отмечал, что США целенаправленно выдают ложные сведения. Вместе с тем, американскими властями уже были введены санкции из-за якобы передачи оружия.

Чиновник из Евросоюза подчеркнул, что введение санкционных ограничений уже со стороны Евросоюза является единственной возможностью справиться со сложившейся ситуацией.

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#россия
#евросоюз
#кндр
#санкции
#поставки
#вооружение
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КГБ Белоруссии раскрыл подробности задержания украинских диверсантов
16 февраля 2024, 16:45

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии раскрыл подробности задержания диверсантов СБУ. Об этом сообщает местное агентство БелТА.
Отмечается, что в ночь с 14 на 15 февраля несколько людей нарушили государственную границу Белоруссии со стороны Украины. По итогам поисковых мероприятий, некоторых из них задержали.

В КГБ уточнили, что у задержанных при себе были взрывные устройства и другие средства поражения.

В результате, на территории Лельчицкого района в Гомельской области, граничащей с Украиной, был введён режим контртеррористической операции. Сам район был полностью заблокирован.

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#белоруссия
#украина
#задержание
#диверсанты
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Путин заявил, что Россия может самостоятельно развивать высокие технологии
Путин: Россия может развивать технологии, которые хотела брать за границей
16 февраля 2024, 16:29

Фото: РИА Новости/Александр Рюмин

Россия может самостоятельно развивать технологии, которые хотела получать за границей. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время общения со студентами и работниками промышленных предприятий в Челябинской области.
Президент отметил, что Россия рассчитывала получать все высокие технологии, продавая при этом нефть, газ, уголь и металлические заготовки. Однако сейчас выяснилось, что их можно производить самостоятельно.

Путин подчеркнул, что производиться будет не всё, но то, что необходимо – в обязательном порядке.

Ранее президент заявил, что Россия приближается к строительству высокоскоростных железных дорог. Отправной точкой должна стать магистраль Москва – Санкт-Петербург.

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#владимир путин
#россия
#технологии
#развитие
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Названы истинные цели опросов США в Сербии
Политолог Оленченко: США пытаются найти союзников среди сербов
16 февраля 2024, 16:05

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко предположил, что США, проводя соцопросы в Сербии по поводу отношения местного населения к своей стране, пытаются найти своих союзников.
«Тут две цели. Одна заключается в том, чтобы попробовать нащупать среди сербов тех людей, которые симпатизируют Штатам. А вторая — тиражировать внимание к США и пытаться представлять их в качестве силы, которая могла бы «помочь» Сербии», — отметил в беседе с RT Оленченко.

При этом, появились сообщения о том, что американцы могут покинуть страны Ближнего Востока. Политический обозреватель Андрей Перла высказал мнение о том, что такое в принципе сможет произойти, однако не в ближайшей перспективе.

«Конечно, давление на американские гарнизоны «иранских прокси» всё время усиливается, и они чувствуют себя там очень неуверенно. К тому же совершенно непонятно, в чём цель оккупации, чего они добиваются, что им считать победой? Так что да — со временем уйдут», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» эксперт.

Ранее сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) проведёт в Сербии опросы общественного мнения по поводу отношения к программам помощи Штатов. При этом, уточнялось, что опросов будет три.

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#сша
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#политика
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