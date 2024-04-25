В Польше россиянина приговорили к 2,5 годам заключения по обвинению в шпионаже

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Окружной суд Гданьска приговорил к 2,5 года заключения гражданина России по обвинению в «шпионаже в пользу российской разведки». Об этом сообщила окружная прокуратура Гданьска.
Окружным судом в Гданьске 16 апреля 2024 года был вынесен приговор гражданину РФ, обвиняемому в шпионаже в пользу разведки РФ, а также трем гражданам Республики Польша за коррупционные преступления. Сообщается, что россиянина суд приговорил к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Отмечается, что гражданин Российской Федерации легально проживал и осуществлял коммерческую деятельность в Польше. Однако обвинение утверждает, что он контактировал с военнослужащими ВС Польши, участвуя в сообществах по военно-исторической реконструкции, а после использовал эти контакты для сбора информации по размещению подразделений польской армии и численности их личного состава.
Ранее сотням украинцев отказали в выдаче паспортов в Польше. В пропускном пункте можно было получить только разрешение на выезд. Объясняли это то техническими проблемами, то решением властей Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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