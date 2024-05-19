В США заявили о возможном шпионаже Китая через подводные кабели

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В США официальные лица предупредили телекоммуникационные компании о возможном шпионаже со стороны Китая, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Согласно изданию, американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу уязвимости подводных кабелей, через которые проходит интернет-трафик через Тихий океан. Соединенные Штаты считают, что китайские ремонтные корабли могут взламывать эти кабели.
Журналисты отметили, что в США опасаются за безопасность коммерческих и военных данных, которые могут оказаться под угрозой.
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