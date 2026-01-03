Достижения.рф

МИД России осудил атаку США на Венесуэлу

Российская сторона заявила о глубокой обеспокоенности и осудила военную операцию США на территории Венесуэлы. Об этом 3 января сообщили в МИД РФ.



В министерстве подчеркнули солидарность с венесуэльским народом и его руководством. Также в МИД РФ призвали не допускать дальнейшей эскалации и искать дипломатические пути урегулирования конфликта.

«Сегодня утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение. Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны», — говорится в публикации дипведомства.

Кроме того, Россия поддержала инициативу ряда стран Латинской Америки о созыве заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле.
