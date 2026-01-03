МИД России осудил атаку США на Венесуэлу

03 января 2026, 13:44

Фото: istockphoto/ser-alim

Российская сторона заявила о глубокой обеспокоенности и осудила военную операцию США на территории Венесуэлы. Об этом 3 января сообщили в МИД РФ.





В министерстве подчеркнули солидарность с венесуэльским народом и его руководством. Также в МИД РФ призвали не допускать дальнейшей эскалации и искать дипломатические пути урегулирования конфликта.





«Сегодня утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение. Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны», — говорится в публикации дипведомства.