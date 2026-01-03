Трамп высказался об ударах США по Венесуэле и раскрыл, что случилось с Мадуро

03 января 2026, 12:54

Трамп назвал успешным удар США по Венесуэле и Мадуро

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Об этом он написал в социальной сети Social Truth, анонсировав пресс-конференцию.





По словам Трампа, США провели успешную операцию, ударив по Венесуэле и ее лидеру. В ней также принимали участие американские правоохранительные органы. Подробности он пообещал предоставить в своем поместье Мар-а-Лаго в 11:00 по местному времени (19:00 мск).

«Соединенные Штаты Америки успешно провели масштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из страны», — написал американский лидер.