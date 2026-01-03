Fox News: американские чиновники подтвердили удары США по Венесуэле
Американские чиновники подтвердили удары США по Венесуэле. Об этом сообщил корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон на своей странице в социальной сети X.
До этого газета The New York Times писала, что Белый дом отказался комментировать сообщения о взрывах в столице Венесуэлы Каракасе.
«Чиновники США подтвердили Fox News, что военные США наносят удары по Венесуэле», — написал Томлинсон.В свою очередь, корреспондент телеканала CBS Дженнифер Джейкобс сообщила, что приказ о нанесении ударов по Венесуэле отдал лично президент США Дональд Трамп.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство выскажется об этой ситуации в ближайшее время.