Fox News: американские чиновники подтвердили удары США по Венесуэле

03 января 2026, 11:52

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Американские чиновники подтвердили удары США по Венесуэле. Об этом сообщил корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон на своей странице в социальной сети X.





До этого газета The New York Times писала, что Белый дом отказался комментировать сообщения о взрывах в столице Венесуэлы Каракасе.

«Чиновники США подтвердили Fox News, что военные США наносят удары по Венесуэле», — написал Томлинсон.