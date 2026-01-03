Раскрыты подробности операции по захвату Мадуро
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны бойцы американского элитного подразделения «Дельта». Об этом сообщает телеканал CBS News.
По его данным, операцию провели военнослужащие 1-го оперативного отряда специального назначения.
Подразделение «Дельта» создало Министерство обороны США в конце 1970-х годов. Его бойцы участвовали во многих крупных военных операциях страны, включая свержение президента Панамы Мануэля Норьеги в 1989 году.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил об успешном ударе по Венесуэле. Он обещал предоставить детали позже на пресс-конференции.
