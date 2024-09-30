МИД России осудил авиаудар по резиденции посла ОАЭ в Хартуме

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МИД РФ осудил авиаудар по резиденции посла ОАЭ в Хартуме, заявив, что такие атаки нарушают международное право, а инцидент следует расследовать. Соответствующая публикация появилась на сайте министерства иностранных дел России.
«Россия со своей стороны решительно осуждает любые атаки на дипломатические представительства и покушения на их неприкосновенность. Подобным акциям, нарушающим базовые нормы международного права, нет и не может быть оправданий. Российская сторона призывает к проведению тщательного расследования случившегося», — говорится в обращении.Министерство также обратилась к руководству Судана с настоятельной рекомендацией немедленно прекратить боевые действия и начать серьезные политические переговоры, чтобы закончить «братоубийственную» войну.
В заявлении также отмечается готовность России помочь организовать контакт враждующих сторон в сотрудничестве с партнерами в этом регионе.
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