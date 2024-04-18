МИД России пообещал решительный ответ в случае конфискации активов

Фото: Официальный сайт МИД РФ
Если Запад примет решение о конфискации российских активов, Москва даст решительный ответ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, приводит ее слова РИА Новости.
Дипломат пояснила, что Россия располагает значительным объемом средств Запада, на которые Москва может распространить ответные меры.
Напомним, речь идет о российских активах, которые Запад намерен использовать для финансирования деятельности ВСУ.
Захарова отметила, что действия России будут решительными и церемониться с Западом никто не будет.
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Напомним, речь идет о российских активах, которые Запад намерен использовать для финансирования деятельности ВСУ.
Захарова отметила, что действия России будут решительными и церемониться с Западом никто не будет.
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Анастасия Хохлова