Президент Чехии призвал вернуть на Украину подлинный мир

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Президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что Украине необходим не иллюзорный, а настоящий и справедливый мир. Об этом он написал в социальной сети X.
«Сегодня представители сотни стран собрались в Швейцарии, чтобы обсудить возвращение мира на Украину», — отметил Павел, комментируя начало саммита по Украине в Бюргенштоке.Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд ранее отметил, что мирное урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия России. Он добавил, что королевство готово приложить усилия для прекращения конфликта.
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