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Президент Чехии призвал вернуть на Украину подлинный мир

15 июня 2024, 22:54
Фото: istock/Konoplytska

Фото: istock/Konoplytska

Президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что Украине необходим не иллюзорный, а настоящий и справедливый мир. Об этом он написал в социальной сети X.


«Сегодня представители сотни стран собрались в Швейцарии, чтобы обсудить возвращение мира на Украину», — отметил Павел, комментируя начало саммита по Украине в Бюргенштоке.
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд ранее отметил, что мирное урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия России. Он добавил, что королевство готово приложить усилия для прекращения конфликта.

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#чехия
#рф
Главы делегаций на саммит в Швейцарии отметили нацистским лозунгом
Главы делегаций на саммит по Украине скандировали бандеровские лозунги
15 июня 2024, 23:25

Фото: iStock/william87

На саммите по Украине в швейцарском Бюргенштоке некоторые главы делегаций скандировали бандеровские лозунги, передает РИА Новости.
Во время групповой фотосессии звучали фразы, восхваляющие Украину и ее героев. Кто именно произнес эту фразу, не уточняется. Президент Швейцарии Виола Амхред в это время улыбалась рядом с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В январе 2024 года Министерство юстиции России внесло этот лозунг в список нацистских наряду с лозунгами Организацией украинских националистов* и Украинской повстанческой армией* и их атрибутикой.

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#владимир зеленский
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Зеленский раскрыл подробности «содержательной беседы» с Харрис в Швейцарии
Зеленский на швейцарском саммит обсудил с Харрис поставки оружия и ПВО Киеву
15 июня 2024, 23:18

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Харрис в рамках саммита в Бюргенштоке. Подробности встречи он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам президента, на встрече обсуждались поставки Киеву оружия и систем противовоздушной обороны (ПВО). Харрис и Зеленский также обсудили ситуацию на линии фронта. Украинский лидер назвал встречу «содержательной».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена планирует отправить на Украину вторую батарею ПВО Patriot. В настоящее время системы Patriot хранятся на складах в Польше.

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Макрон призвал к расширению круга стран по украинскому вопросу
Макрон: круг вовлеченных в мирный процесс по Украине стран требует расширения
15 июня 2024, 23:11

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость увеличения числа стран-участниц урегулирования украинского конфликта, передает «Газета.ру».
Такое заявление французский лидер сделал на саммите по Украине в Швейцарии. Французский лидер отметил, что круг государств, участвующих в процессе разработки мирного плана, должен быть расширен.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что участники саммита стремятся к прочному миру, основанному на международном праве. Он добавил, что никто не находится в состоянии войны с Россией.

Конференция по Украине началась 15 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Мероприятие завершится в воскресенье 16 июня. Напомним, что Москва не получила приглашения на саммит.

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#война
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Украина отказалась вести прямые переговоры с Россией
15 июня 2024, 22:59

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина не будет вести прямые переговоры с Россией, заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовквка на конференции в Швейцарии, ​сообщает издание «360».
«Прямых переговоров с Россией не будет. Это не тот формат, которому посвящен саммит», – подчеркнул Жовква.

По его словам, на саммит в Швейцарии приглашены страны, готовые к диалогу.

Накануне, 14 июня, Жовкова заявила, что Киев активно готовится ко второму саммиту по урегулированию конфликта. В нем может принять участие и российская сторона.

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Торговое судно, загоревшееся у берегов Йемена, тонет
15 июня 2024, 20:34

Фото: istock / Dikuch

Торговое судно, на котором ранее вспыхнул пожар после атаки у берегов Йемена, продолжает гореть и тонет. Экипаж был эвакуирован, сообщает в субботу управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.
«UKMTO было уведомлено, что 15 июня в 12:27 по всемирному координированному времени (15:27 мск) экипаж торгового судна покинул корабль. Капитан также сообщил, что судно все еще в огне и тонет», — говорится в заявлении на сайте управления.
В четверг управление сообщило, что пожар начался на торговом судне у берегов порта Аден в Йемене после попадания двух снарядов. Позже стало известно о третьем попадании, однако пожар удалось частично взять под контроль, и судно продолжило движение к следующему порту.

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#контроль
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В Рафахе восемь израильских военных погибли при взрыве БТР
15 июня 2024, 20:14

Фото: iStock/e-crow

Восемь израильских военнослужащих погибли при взрыве инженерного БТР во время боевых действий в Рафахе, на юге сектора Газа, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» в субботу.
Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель капитана Вассема Махмуда, заместителя командира роты 601-го батальона инженерных войск. В этом же инциденте погибли еще семь солдат ЦАХАЛ, чьи имена пока не разглашаются.

The Times of Israel сообщает, что это самый значительный по числу жертв инцидент для израильской армии с января текущего года. Происшествие случилось рано утром в субботу, когда колонна военных возвращалась после ночной операции к захваченным у палестинских радикалов зданиям для отдыха.

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США нанесли удар по главарю ИГИЛ* в Сомали
NBC: в мае США нанесли удар по главарю ИГИЛ* в Сомали
15 июня 2024, 19:59

Фото: iStock/rarrarorro

США нанесли удар по Сомали с целью ликвидировать лидера террористической группировки «Исламское государство»* Абдулкадира Мумина, сообщает NBC. Удар был нанесен 31 мая, но подробности о цели стали известны только недавно.
По данным телеканала, авиаудар по боевикам ИГИЛ* произошел в 81 километре от города Босасо. В результате атаки были ликвидированы трое террористов. Однако подтверждения гибели Мумина американские военные не предоставили.

Ранее сообщалось о нападении боевиков, связанных с «Исламским государством», на посольство США в Ливане. Один из нападавших был ранен и задержан, другой ликвидирован, а третьему удалось скрыться.

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*запрещённая в России террористическая организация
#сша
#военные
#теракт
#мир
#посольство
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Румыния отказала Белоруссии в участии в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ
15 июня 2024, 19:45

Фото: iStock/starpik

Румыния отказала Белоруссии в участии в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря румынского МИД.
«Румыния решила не допускать к участию в сессии ПА ОБСЕ не только российскую делегацию, но и белорусскую», — указано в сообщении.
14 июня стало известно, что Румыния отказала в выдаче виз российской делегации. В ноте румынского Министерства иностранных дел указано, что въезд в страну запрещен всем делегатам из-за «агрессии против Украины».

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#визы
#румыния
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Песков заявил, что не знал, с какими тезисами выступит Путин на встрече в МИД РФ
15 июня 2024, 18:58

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что не знал, с какими тезисами выступит Владимир Путин на встрече с руководством российского внешнеполитического ведомства.
Об этом представитель Кремля рассказал в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, фрагмент из которого тот опубликовал в своём телеграм-канале. Представитель СМИ спросил пресс-секретаря, имел ли он представление о том, что президент неожиданно выступит с мирными инициативами по урегулированию украинского конфликта.

«Я не знал», — просто и откровенно ответил Песков.

На вопрос Зарубина, знал ли об этом ещё кто-нибудь, интервьюируемый резонно напомнил, что он является пресс-секретарём только одного человека.

Накануне, 14 июня, Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ озвучил условия для начала мирных переговоров по Украине. Во-первых, Киев должен отвести все войска за пределы новых российских регионов. Во-вторых, Украине следует официально заявить о своём неприсоединении к НАТО. Российский лидер подчеркнул, что в случае выполнения Киевом этих условий военные действия будут немедленно прекращены.

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#песков
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