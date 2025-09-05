В офисе генсека ООН высказались о посвящённом Буче письме России

05 сентября 2025, 21:22

Дюжаррик: письмо России по инсценировке в Буче распространят в ООН

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил в беседе с ТАСС, что обращение представителей России к Антониу Гутерришу по поводу инсценировки в Буче будет распространено в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН.