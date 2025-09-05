В офисе генсека ООН высказались о посвящённом Буче письме России
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил в беседе с ТАСС, что обращение представителей России к Антониу Гутерришу по поводу инсценировки в Буче будет распространено в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН.
Дюжаррик подчеркнул, что обращение любого госудрства-члена ООН к Генсеку с просьбой о распространении того или иного документа всегда реализауется.
Он также отметил, что тема Бучи неоднократно обсуждалась с главой МИД России Сергеем Лавровым, однако позиция ООН по этому вопросу остаётся неизменной.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала ответ ООН по расследованию событий в Буче, назвав его «отпиской», которая «не стоила бумаги, на которой была написана».
Читайте также: