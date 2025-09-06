СМИ назвали причину отказа Моди от визита на предстоящую сессию ГА ООН
Премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет присутствовать на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнётся 22 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источники 6 сентября.
По данным издания, Индию на Генассамблее представит министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. Решение, как отмечается, принято на фоне тарифного конфликта между Нью-Дели и Вашингтоном, вызванного закупками Индией российской нефти.
Ранее, 26 августа, сообщалось, что введённые президентом США Дональдом Трампом 50%-ные пошлины уже начали применяться в отношении индийских товаров. Под новые тарифы попали, в частности, драгоценные камни и ювелирные изделия, обувь, спортивный инвентарь, мебель и химическая продукция. Джайшанкар 23 августа заявил, что США и ЕС обвиняют Индию в закупках российской нефти, при этом сами продолжают покупать ископаемое топливо у Нью‑Дели, говорится в сообщении.
4 сентября, по данным источников, Трамп отказался от торгового соглашения с Индией в связи с вопросом о российской нефти. Одним из ключевых элементов переговорного предложения Индии должно было стать значительное снижение пошлин на американские товары.
Читайте также: