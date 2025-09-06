СМИ назвали причину отказа Моди от визита на предстоящую сессию ГА ООН

06 сентября 2025, 13:16

Hindustan Times: Моди не будет на предстоящей сессии ГА ООН из-за тарифов США

Нарендра Моди (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет присутствовать на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнётся 22 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источники 6 сентября.