В России Бербок назвали антисимволом ГА ООН
Дипломат МИД РФ Захарова посчитала Бербок антисимволом юбилейной ГА ООН
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок станет «антисимволом» Генеральной ассамблеи ООН.
Такое заявление она сделала на антифашистском форуме в Москве.
«В этот юбилейный год на трибуне Генеральной ассамблеи ООН будет восседать как антисимвол Анналена Бербок», — сказала Захарова.
Представитель министерства отметила, что высказывания, которые могут рассматриваться как оправдание или героизация нацизма, не остаются без внимания российского МИДа и правоохранительных органов.
«Мы обращаем на эти вопиющие случаи внимание коллег из стран СНГ, Израиля. Ведь в большинстве случаев оскорбляется память погибших воинов разных национальностей», — заключила российский дипломат.
Сегодня в Нью‑Йорке открывается юбилейная 80‑я сессия Генассамблеи ООН. Бербок была избрана её председателем голосами 167 государств. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее критиковал экс‑главу немецкого МИД, вспоминая о её «оголтелой русофобии» и «весьма странных высказываниях». Захарова также ранее называла её «позором», ссылаясь на то, что Бербок гордится своим дедом, воевавшим на стороне Третьего рейха.