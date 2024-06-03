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Российское Министерство иностранных дел ввело санкции против нескольких британских политиков, журналистов и экспертов, обвиняя их в антироссийской деятельности.
Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Среди попавших под санкции — британские политики, ответственные за антироссийскую политику Лондона, журналисты, распространяющие ложные и русофобские материалы, а также эксперты, искажающие общественно-политические события в России.
МИД России также призвало Великобританию прекратить военную поддержку Украины, подчеркивая, что это лишь затягивает разрешение конфликта.
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Среди попавших под санкции — британские политики, ответственные за антироссийскую политику Лондона, журналисты, распространяющие ложные и русофобские материалы, а также эксперты, искажающие общественно-политические события в России.
МИД России также призвало Великобританию прекратить военную поддержку Украины, подчеркивая, что это лишь затягивает разрешение конфликта.
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Артем Кузьмин