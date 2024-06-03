В МИД оценили заявления о применении комплексов Patriot в небе над Россией

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Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что Запад движется к обострению конфликта на Украине, и Россия примет все необходимые меры для нейтрализации угроз.
Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС, комментируя заявление немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга о возможном применении Киевом комплексов Patriot для атак на российскую авиацию над территорией России.
Кроме того, он отверг утверждения госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Москва якобы проводит гибридные атаки на границах НАТО, назвав их попыткой переложить вину на Россию.
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«Западные страны идут по пути эскалации. Поэтому все необходимые меры с нашей стороны будут приняты, чтобы нейтрализовать возникающие угрозы», — подчеркнул Грушко.
Кроме того, он отверг утверждения госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Москва якобы проводит гибридные атаки на границах НАТО, назвав их попыткой переложить вину на Россию.
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Артем Кузьмин