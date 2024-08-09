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Посол Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что в результате атаки на Курскую область украинские власти понесут серьезные потери, в том числе политические . Об этом информирует ТАСС.
По его словам, действия украинских властей нарушают международные нормы и не могут быть оправданы никакими военными целями.
Милршник подчеркнул, что Киев готов на любую авантюру из-за проблем на линии фронта.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что нападение украинской армии на Курскую область сделает невозможными мирные переговоры.
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«Я очень надеюсь, что эта история достаточно быстро закончится и может быть обернута уже в конкретный негатив на международно-политическом треке в отношении украинской власти, киевского режима», – отметил он.
Милршник подчеркнул, что Киев готов на любую авантюру из-за проблем на линии фронта.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что нападение украинской армии на Курскую область сделает невозможными мирные переговоры.
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Александр Климов