МИД: российско-американскую встречу по устранению раздражителей отменили США

16 июня 2025, 16:20

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Российско-американская встреча по устранению раздражителей в двусторонних отношениях отменена США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, российская сторона выражает надежду, что «пауза не станет слишком длинной».







«На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению «раздражителей» в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков», — прокомментировала Захарова.

