МИД: российско-американскую встречу по устранению раздражителей отменили США
Российско-американская встреча по устранению раздражителей в двусторонних отношениях отменена США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, российская сторона выражает надежду, что «пауза не станет слишком длинной».
«На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению «раздражителей» в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков», — прокомментировала Захарова.Российско-американский диалог стал налаживаться с 18 февраля 2025 года. 10 апреля в турецком Стамбуле проходил очередной раунд консультаций. Американскую делегацию представила Соната Коултер, российскую — Александр Дарчиев.