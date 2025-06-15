Песков сравнил отношения России и США с авгиевыми конюшнями
Авгиевы конюшни в российско-американских отношениях слишком грязные, поэтому их придется долго убирать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Официальный представитель Кремля заявил об «очень большой инерции» в отношениях Москвы и Вашингтона. По мнению Пескова, это также мешает продвижению диалога более быстрыми темпами.
Напомним, в субботу, 14 июня, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Беседа продолжалась 50 минут. Главы государств выразили удовлетворение текущими отношениями Москвы и Вашингтона.
Читайте также: