Песков сравнил отношения России и США с авгиевыми конюшнями

15 июня 2025, 12:07

Песков: авгиевы конюшни отношений России и США слишком грязные

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Авгиевы конюшни в российско-американских отношениях слишком грязные, поэтому их придется долго убирать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.