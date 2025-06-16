Политолог предположил, как будет развиваться конфликт между Ираном и Израилем
Политолог Караханов: в конфликте Ирана и Израиля сохраняется риск эскалации
В ближайшее время не стоит надеяться на прямые переговоры между Ираном и Израилем. Так считает председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов.
«Обе стороны ведут себя жёстко, рассматривая любые уступки как проявление слабости. Хотя посреднические усилия со стороны некоторых стран, таких как Турция, Катар или Оман, могут иметь место, вероятность достижения официального перемирия остаётся крайне низкой», — пояснил Караханов в беседе с RT.
Он также отметил, что Россия и Турция играют ключевую роль в регионе и должны совместно с Азербайджаном попытаться достичь мира между Ираном и Израилем.
Кроме того, по словам политолога, США стремятся обеспечить безопасность Израиля, поддерживая его в вопросах самообороны, и «удерживать Иран в рамках».
Караханов считает, что переговоры скорее всего не состоятся, а удары между конфликтующими сторонами будут продолжаться.
В свою очередь эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил «Газете.Ru», что война между Ираном и Израилем может привести к дефициту нефти в мире.
«Иран экспортирует сейчас примерно 1,5 млн баррелей нефти. И если эти объемы сократятся, либо вообще прекратятся поставки иранской нефти на мировой рынок, это уже будет дефицит. Тогда цена барреля Brent взлетит до $90–100. То есть это уже будет ощутимо для мирового рынка», — пояснил эксперт.
Юшков предположил, что Израиль может нанести удары по нефтяной инфраструктуре Ирана. В этом случае цены на нефть повысятся.