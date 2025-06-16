Политолог предположил, как будет развиваться конфликт между Ираном и Израилем

16 июня 2025, 15:30

Политолог Караханов: в конфликте Ирана и Израиля сохраняется риск эскалации

Фото: iStock/Zeferli

В ближайшее время не стоит надеяться на прямые переговоры между Ираном и Израилем. Так считает председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов.







«Обе стороны ведут себя жёстко, рассматривая любые уступки как проявление слабости. Хотя посреднические усилия со стороны некоторых стран, таких как Турция, Катар или Оман, могут иметь место, вероятность достижения официального перемирия остаётся крайне низкой», — пояснил Караханов в беседе с RT.

«Иран экспортирует сейчас примерно 1,5 млн баррелей нефти. И если эти объемы сократятся, либо вообще прекратятся поставки иранской нефти на мировой рынок, это уже будет дефицит. Тогда цена барреля Brent взлетит до $90–100. То есть это уже будет ощутимо для мирового рынка», — пояснил эксперт.