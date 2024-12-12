МИД: Россия находится в контакте с Израилем по ситуации в Сирии

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Россия контактирует с Израилем по ситуации в Сирии. Об этом заявил замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов в беседе с журналистами ТАСС.
Он подчеркнул, что в израильском Тель-Авиве находится российское посольство, которое продолжает сотрудничать с властями Израиля, в том числе по вопросу обстановки в Сирии.
Также в Москве продолжает работу посольство Израиля, с которым ведутся переговоры по ситуации в Сирии.
Ранее Богданов сообщил, что российской стороне удалось установить контакт с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам»*, который фактически находится у власти в Сирии.
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Также в Москве продолжает работу посольство Израиля, с которым ведутся переговоры по ситуации в Сирии.
Ранее Богданов сообщил, что российской стороне удалось установить контакт с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам»*, который фактически находится у власти в Сирии.
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова