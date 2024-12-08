МИД: Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции

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Москва с крайней озабоченностью следит за драматическими событиями в Сирии. При этом Россия призывает все вовлечённые стороны отказаться от насилия и решать вопросы передачи власти исключительно политическими методами.
Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел РФ по поводу ситуации в Сирийской Арабской Республике, где пал режим президента Башара Асада, а Дамаск захватили силы вооружённой оппозиции. При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Российская Федерация находится в постоянном контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.
В МИД РФ призвали к уважению всех этноконфессиональных сил сирийского общества, а также пообещали усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254, в том числе в контексте реализации инициативы спецпредставителя Генсекретаря ООН по Сирии Педерсена по безотлагательной организации межсирийских инклюзивных переговоров в Женеве.
В МИД также заверили, что принимаются все меры для обеспечения безопасности граждан России, находящимся в Сирии. Российские военные базы на территории страны находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьёзной угрозы их безопасности нет.
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В МИД РФ призвали к уважению всех этноконфессиональных сил сирийского общества, а также пообещали усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254, в том числе в контексте реализации инициативы спецпредставителя Генсекретаря ООН по Сирии Педерсена по безотлагательной организации межсирийских инклюзивных переговоров в Женеве.
В МИД также заверили, что принимаются все меры для обеспечения безопасности граждан России, находящимся в Сирии. Российские военные базы на территории страны находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьёзной угрозы их безопасности нет.
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Александр Бойцов