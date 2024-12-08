Премьер Сирии аль-Джалали заявил о необходимости проведения свободных выборов

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Граждане Сирии должны выбрать новое руководство страны в ходе свободных выборов. Об этом заявил оставшийся в захваченном представителями вооружённой оппозиции Дамаске премьер-министр Мохаммад Гази аль-Джалали.
В интервью телеканалу Al-Arabiya он сообщил, что не знает, где сейчас находится президент арабской республики Башар Асад. По словам главы сирийского правительства, в последний раз они встречались накануне, 7 декабря.
Премьер-министр пообещал мирно передать власть в руки тех, кого изберут сирийцы. Он также рассказал, что уже встречался с представителями оппозиции. Они обсуждали, как следует управлять страной в переходный период.
Один из лидеров оппозиции в свою очередь заявил, что государственные учреждения останутся под контролем правительства Сирии до тех пор, пока власть не будет передана официально. По его словам все чиновники должны продолжать работать до момента формирования нового правительства.
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Премьер-министр пообещал мирно передать власть в руки тех, кого изберут сирийцы. Он также рассказал, что уже встречался с представителями оппозиции. Они обсуждали, как следует управлять страной в переходный период.
Один из лидеров оппозиции в свою очередь заявил, что государственные учреждения останутся под контролем правительства Сирии до тех пор, пока власть не будет передана официально. По его словам все чиновники должны продолжать работать до момента формирования нового правительства.
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Александр Бойцов