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Пентагон: Американские военные останутся на востоке Сирии

Фото: istockphoto/IherPhoto

Фото: istockphoto/IherPhoto

Соединённые Штаты сохранят своё военное присутствие в восточных районах Сирии. Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США Даниэль Шапиро.


Это необходимо исключительно в рамках борьбы с Исламским государством* и нанесению ему военного поражения, передаёт слова чиновника информационное агентство Reuters. Шапиро также призвал все стороны конфликта позаботиться о безопасности мирного населения страны, а также соблюдать нормы международного права. Кроме того, противоборствующим силам следует проработать возможности инклюзивного политического урегулирования.

Ранее премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что граждане страны должны выбрать новое руководство в ходе свободных выборов. Один из лидеров вооружённой оппозиции, захватившей Дамаск, в свою очередь заявил, что государственные учреждения останутся под контролем правительства Сирии до тех пор, пока власть не будет передана официально.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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#власть
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#министр
#сирия
#сша
Премьер Сирии аль-Джалали заявил о необходимости проведения свободных выборов
08 декабря 2024, 13:40

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Граждане Сирии должны выбрать новое руководство страны в ходе свободных выборов. Об этом заявил оставшийся в захваченном представителями вооружённой оппозиции Дамаске премьер-министр Мохаммад Гази аль-Джалали.
В интервью телеканалу Al-Arabiya он сообщил, что не знает, где сейчас находится президент арабской республики Башар Асад. По словам главы сирийского правительства, в последний раз они встречались накануне, 7 декабря.

Премьер-министр пообещал мирно передать власть в руки тех, кого изберут сирийцы. Он также рассказал, что уже встречался с представителями оппозиции. Они обсуждали, как следует управлять страной в переходный период.

Один из лидеров оппозиции в свою очередь заявил, что государственные учреждения останутся под контролем правительства Сирии до тех пор, пока власть не будет передана официально. По его словам все чиновники должны продолжать работать до момента формирования нового правительства.

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#президент
#власть
#министр
#интервью
#чиновники
#сирия
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ВС Сирии заявили о продолжении боёв с террористами
08 декабря 2024, 12:52

Фото: iStock/zabelin

На фоне падения Дамаска ВС Сирии продолжают осуществлять военные операции, направленные против террористов в районах городов Хама, Хомс и Дераа. Об этом сообщалось в заявлении командования армии Сирии, проинформировало Reuters.
Ранее российский военный корреспондент Юрий Котенок объявил, что город Дамаск в Сирии пал, не сопротивляясь. Котенок дал подтверждение информации, что президент Сирии Башар Асад покинул территорию страны.

27 ноября в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб сирийские повстанцы и боевики начали масштабное наступление.

6 декабря войска Сирии покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил — раньше они занимали лишь часть провинции.

Сообщалось, что президент Сирии Башар Асад «с высокой вероятностью» погиб в авиационной катастрофе. Самолёт, в котором, как предполагается, был сирийский лидер, пропал с радаров вскоре после взлёта.

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Премьер Сирии: Вопрос военного присутствия РФ в стране решат новые власти
#город
#контроль
#страны
#лидер
#сирия
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в удобном формате
Премьер Сирии: Вопрос военного присутствия РФ в стране решат новые власти
08 декабря 2024, 11:21

Фото: istockphoto/Diy1

Вопрос военного присутствия России в Сирийской Арабской Республике будет решаться новыми властями страны. Об этом заявил остающийся в Дамаске премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли.
Об этом сообщил телеканал Al Arabia. По словам главы сирийского правительства, вместе с ним в захваченной столице остаются несколько министров. Где находятся президент страны Башар Асад и министр обороны, ему неизвестно. Аль-Джаляли также добавил, что уже установил контакт с представителями захватившей Дамаск террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

Лидер группировки Абу Мухаммед аль-Джулани заявил, что все государственные учреждения останутся под контролем правительства Сирии до тех пор, пока власть не будет передана официально. По его словам, все чиновники должны продолжать работать до момента формирования нового правительства.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#президент
#власть
#страны
#министр
#лидер
#чиновники
#сирия
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Байден внимательно следит за событиями в Сирии
Белый дом: Байден внимательно следит за развитием ситуации в Сирии
08 декабря 2024, 10:49

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Действующий президент США Джозеф Байден внимательно следит за развитием ситуации в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.
По его словам, глава государства и его советники не перестают наблюдать за ходом событий и поддерживают регулярные контакты с региональными партнёрами. Об этом глава пресс-службы написал в своей социальной сети Х. Накануне вновь избранный президент США Дональд Трамп призвал американских политиков и военных «не вмешиваться» в то, что происходит в Сирии, и позволить ситуации развиваться своим чередом.

Власть в Сирии захвачена протурецкой оппозицией и боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (а также частично курдскими формированиями). На свержение режима Асада ушло 10 дней.

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#сша
#президент
#дональд трамп
#власть
#джозеф байден
#сирия
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Израиль решил закрыть Голанские высоты в связи с событиями в Сирии
08 декабря 2024, 10:15

Фото: istockphoto/barbaraaaa

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ужесточит ограничения для нескольких городов неподалёку от сирийской границы. Такие меры вызваны захватом Дамаска боевиками-джихадистами и падением режима Башара Асада.
Речь идёт о Голанских высотах — сирийской территории, оккупированной Израилем с 1967 года, сообщает газета The Times of Israel. Все территории, расположенные близ границы, будут объявлены закрытой военной зоной. Гражданские лица не смогут их посещать, в том числе местные фермеры. Вокруг Голанских высот будут установлены блокпосты, движение автомобильного транспорта ограничат.

Кроме того, будут отменены занятия в школах в четырёх друзских деревнях, расположенных неподалёку от границы. Пресс-служба ЦАХАЛ ранее сообщала о переброске в район Голанских высот дополнительных подразделений «в целях укрепления обороны».

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#движение
#служба
#израиль
#сирия
#граница
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МИД РФ получил ноту после инцидента с залитым краской посольством Швеции
08 декабря 2024, 10:11

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Министерство иностранных дел РФ получило ноту после инцидента с посольством Швеции в Москве. Российская сторона отреагирует на происшедшее должным образом, в соответствие с нормами международного права и законодательства РФ.
Об этом РИА Новости сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Напомним, утром 28 ноября несколько молодых людей забросали фасад здания шведской дипломатической миссии бутылками с краской. Вандалы были задержаны представителями правоохранительных органов непосредственно на месте совершения преступления.

В ноте посольства Швеции содержится просьба проинформировать шведскую сторону о ходе расследования в отношении задержанных виновников случившегося. В МИД РФ заверили, что Россия подтверждает приверженность обязательствам государства пребывания, закреплённым нормами международного права. Также в ведомстве отметили, что российские правоохранительные органы добросовестно и эффективно выполняют работу по обеспечению безопасности иностранных посольств. Все нарушители будут привлечены к к ответственности в соответствие с действующим законодательством, добавили в МИД.

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#россия
#права
#мид
#нарушители
#мид рф
#новости
#посольство
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Депутат Гаврилов: Работа в праздники требует оплаты в двойном размере
08 декабря 2024, 09:54

Фото: istockphoto/Tippapatt

Работа в праздничные дни с 1 по 8 января должна быть оплачена в двойном размере за каждый отработанный час. Об этом напомнил депутат Государственной думы Сергей Гаврилов, представляющий фракцию КПРФ.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что российское трудовое законодательство чётко и однозначно регламентирует вопрос оплаты труда работника в праздничные дни. Согласно статье 112 ТК РФ, праздничными считаются дни с 1 по 8 января включительно. Работа в эти дни подлежит оплате в повышенном размере, причём независимо от того, на какой системе оплаты труда находится работник.

Парламентарий подчеркнул, что даже если рабочая смена лишь частично приходится на праздничный день, то повышенная оплата распространяется на ту часть смены, которая пришлась на праздник.

Гаврилов также напомнил, что трудовое законодательство предусматривает альтернативу повышенной оплаты. Если работник вместо повышенной оплаты предпочитает получить дополнительный день отдыха, то такой отгул ему предоставляется по согласованию с работодателем.

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#работа
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#рф
#госдума
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WSJ: Тегеран предупреждал Асада о сокращении военной помощи в борьбе с боевиками
08 декабря 2024, 08:40

Фото: istockphoto/mrjo2405

Тегеран сообщал президенту Сирии Башару Асаду, что он получит военную помощь от рана в борьбе с вооружёнными формированиями джихадистов. Однако помощь эта будет носить ограниченный характер.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных иранских чиновников. Ранее газета сообщала, что Иран начал вывод с территории Сирии части своих командиров из состава Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также части дипломатического корпуса на фоне продолжающегося наступления террористов на Дамаск.

Сообщается, что Тегеран объявил Асаду о сокращении помощи его режиму, обвинив сирийские войска в отступлении. Позднее представитель сирийской армии заявил о капитуляции правительственных войск и падении режима Асада.

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#иран
#сирия
#помощь
#армия
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Al Jazeera: Боевики захватили тюрьму «Сейдная» в Дамаске и выпустили заключённых
08 декабря 2024, 07:52

Фото: istockphoto/elevationare

В столице Сирии Дамаске представители террористических бандформирований захватили государственную тюрьму «Сейдная». После этого боевики выпустили оттуда всех заключённых.
Об этом сообщил телеканал Al Jazeera. По утверждению сирийских повстанцев, они захватили пенитенциарное учреждение на окраине столицы ранним утром в воскресенье и выпустили на свободу всех, кто там содержался. Известно, что все правительственные здания в Дамаске и ключевые объекты инфраструктуры захвачены повстанцами. Правительственные войска ничего не сумели противопоставить террористам.

По сообщению западных СМИ, весь Дамаск находится под контролем джихадистов. Президент Сирии Башар Асад утром 8 декабря сел в самолёт и вылетел в неизвестном направлении. Представители сирийской армии заявили о капитуляции правительственных войск и падении режима Асада.

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#президент
#сми
#сирия
#террористы
#тюрьма
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