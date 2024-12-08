Пентагон: Американские военные останутся на востоке Сирии

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Соединённые Штаты сохранят своё военное присутствие в восточных районах Сирии. Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США Даниэль Шапиро.
Это необходимо исключительно в рамках борьбы с Исламским государством* и нанесению ему военного поражения, передаёт слова чиновника информационное агентство Reuters. Шапиро также призвал все стороны конфликта позаботиться о безопасности мирного населения страны, а также соблюдать нормы международного права. Кроме того, противоборствующим силам следует проработать возможности инклюзивного политического урегулирования.
Ранее премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что граждане страны должны выбрать новое руководство в ходе свободных выборов. Один из лидеров вооружённой оппозиции, захватившей Дамаск, в свою очередь заявил, что государственные учреждения останутся под контролем правительства Сирии до тех пор, пока власть не будет передана официально.
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Александр Бойцов