ВС Сирии заявили о продолжении боёв с террористами

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На фоне падения Дамаска ВС Сирии продолжают осуществлять военные операции, направленные против террористов в районах городов Хама, Хомс и Дераа. Об этом сообщалось в заявлении командования армии Сирии, проинформировало Reuters.
Ранее российский военный корреспондент Юрий Котенок объявил, что город Дамаск в Сирии пал, не сопротивляясь. Котенок дал подтверждение информации, что президент Сирии Башар Асад покинул территорию страны.
27 ноября в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб сирийские повстанцы и боевики начали масштабное наступление.
6 декабря войска Сирии покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил — раньше они занимали лишь часть провинции.
Сообщалось, что президент Сирии Башар Асад «с высокой вероятностью» погиб в авиационной катастрофе. Самолёт, в котором, как предполагается, был сирийский лидер, пропал с радаров вскоре после взлёта.
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27 ноября в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб сирийские повстанцы и боевики начали масштабное наступление.
6 декабря войска Сирии покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил — раньше они занимали лишь часть провинции.
Сообщалось, что президент Сирии Башар Асад «с высокой вероятностью» погиб в авиационной катастрофе. Самолёт, в котором, как предполагается, был сирийский лидер, пропал с радаров вскоре после взлёта.
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Ольга Енгалычева