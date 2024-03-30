МИД: Россия не может смотреть, как санкции превращаются в неизбирательное орудие

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Россия не может спокойно наблюдать за тем, как санкции Совбеза ООН превращаются в неизбирательное орудие наказания ряда государств. Российская сторона серьёзно относится к проблематике санкций Совета Безопасности организации, которые призваны служить поддержанию мира и стабильности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.
Так дипломат прокомментировала факт блокировки Россией резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета санкционного комитета СБ по КНДР на год.
Захаровой задали вопрос, почему это событие вызвало ожесточенную реакцию со стороны Соединённых Штатов и ряда других стран Запада.
Она подчеркнула, что санкции СБ ООН в контексте ситуации вокруг Корейского полуострова стали неизбирательным орудием наказания.
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Захаровой задали вопрос, почему это событие вызвало ожесточенную реакцию со стороны Соединённых Штатов и ряда других стран Запада.
«Это ожесточение имеет вполне определенную природу, и оно не стало для нас неожиданностью. Упомянутые вами международные игроки крупно вложились в этот мониторинговый инструмент и надеялись на то, что будут и дальше решать с его помощью свои собственные геополитические задачи антипхеньянской направленности», — ответила российский дипломат.
Она подчеркнула, что санкции СБ ООН в контексте ситуации вокруг Корейского полуострова стали неизбирательным орудием наказания.
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Диана Аванесян