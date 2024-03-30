Российский посол раскритиковал доклад ООН про пытки на Украине

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Доклад комиссии СПЧ ООН про пытки на Украине нельзя назвать серьезным исследованием и реальным отражением действительности. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, приводит его слова РИА Новости.
Напомним, в докладе ООН говорилось, что украинские солдаты совершали военные преступления, пытая и расправляясь над военнослужащими российской армии. При этом Украина не возбуждала уголовные дела в отношении своих солдат. Отмечается, что несколько казней были официально задокументированы.
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Анастасия Хохлова