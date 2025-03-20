«Не о чем говорить»: Зеленский высказался о членстве Украины в НАТО

Владимир Зеленский
Украину не хотят видеть в альянсе НАТО, заявил украинским СМИ Владимир Зеленский. Так он высказался о готовности республики к нейтральному статусу.
«Относительно нейтральности. Если это был вопрос про НАТО, то я всегда говорил — к сожалению, нас не берут в НАТО. Мы действительно очень хотим, мы считаем, что это решило бы много проблем. Но не о чем говорить», — прокомментировал глава киевского режима.Зеленский подчеркнул, что американская сторона, как лидер НАТО не хочет поддерживать вход Украины в альянс. Ранее Владимир Зеленский запросил у президента США Дональда Трампа дополнительные системы противовоздушной обороны. Политики беседовали по телефону накануне, 19 марта. Трамп высказался о беседе как об «очень хорошей».
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