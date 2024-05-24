МИД: Россия прекратила соглашение с Японией по ликвидации ядерного оружия

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В МИД РФ заявили, что Россия прекращает межправительственное соглашение с Японией по ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия. Об этом стало известно из портала официального опубликования правовых актов.
«21 мая 2024 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия», — гласит документ.
При этом речь также идёт о создании комитета по сотрудничеству в этих целях, который был подписан в Токио 13 октября 1993 года.
24 мая Япония внесла в санкционные списки 9 компаний и одно частное лицо из РФ, а также две компании, которые якобы связанные с Россией и Белоруссией. Под санкции попал гендиректор государственной авиакомпании «224-й лётный отряд» Владимир Михейчик. Авиакомпанию также внесли в санкционные перечни вместе с полигоном Ашулук и командованием военно-транспортной авиации РФ.
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Элина Позднякова