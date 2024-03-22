МИД: Россия закрыла въезд для 56 граждан Канады на постоянной основе

Фото: istock/Oleksii Liskonih
В ответ на вводимые санкции, Россия запретила въезд в страну 56 канадским гражданам, сообщили в МИД РФ.
Представители внешнеполитического ведомства сообщили, что речь идет о тех гражданах, кто был вовлечен в кампанию по восхвалению гитлеровских пособников, включая позорное чествование в канадском парламенте нациста Я.Гунько.
Кроме того, в санкционный список вошли лица, причастные к поставкам Украине военной помощи.
В МИД РФ подчеркнули, что санкции имеют избирательный характер и вводятся в отношении конкретных лиц.
Прежде сообщалось, что МИД Канады направило ноту с отказом выдавать России бывшего эсесовца Гунько.
Читайте также:
Швеция, Канада, Чехия и Южная Корея предупредили о возможных терактах в России
Канада присоединится к коалиции по развитию возможностей дронов на Украине
Канада ввела запрет на импорт российских алмазов от 1 карата
Кроме того, в санкционный список вошли лица, причастные к поставкам Украине военной помощи.
Прежде сообщалось, что МИД Канады направило ноту с отказом выдавать России бывшего эсесовца Гунько.
Читайте также:
Швеция, Канада, Чехия и Южная Корея предупредили о возможных терактах в России
Канада присоединится к коалиции по развитию возможностей дронов на Украине
Канада ввела запрет на импорт российских алмазов от 1 карата
Анастасия Хохлова