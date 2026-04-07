Стало известно, решится ли Трамп на ядерное оружие против Ирана
Аналитики назвали ядерный удар по Ирану самым маловероятным сценарием Трампа
У президента США Дональда Трампа существует вариант применения ядерного оружия против Ирана. Такое развитие событий может произойти уже в ночь на 8 апреля.
Однако эксперты URA.RU называют такой сценарий наименее вероятным. Скорее всего, США ограничатся локальными ударами, а до конца конфликта ещё далеко. Аналитик Александр Михайлов выделяет три варианта действий Трампа.
Первый — нагнетание обстановки в соцсетях с точечными ударами, позволяя окружению зарабатывать на колебаниях рынка. Второй — мощный удар по нефтяной инфраструктуре Ирана, что спровоцирует Тегеран уничтожить энергообъекты стран Персидского залива и сломает мировой энергобизнес.
«Третий вариант — Трамп может отважиться на применение тактического или стратегического ядерного оружия. Это самый маловероятный сценарий, потому что Трамп наверняка понимает, что после такого ни один нормальный человек не назовет его миротворцем», — отметил Михайлов.Эксперт Алексей Подберезкин считает, что США идут по плану: Трамп хотел завершить операцию за шесть-семь недель, и сроки подходят. Иран 20 лет готовился к конфликту и может преподнести сюрпризы, поэтому противостояние способно затянуться.