Стало известно, решится ли Трамп на ядерное оружие против Ирана

07 апреля 2026, 21:25

Аналитики назвали ядерный удар по Ирану самым маловероятным сценарием Трампа

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

У президента США Дональда Трампа существует вариант применения ядерного оружия против Ирана. Такое развитие событий может произойти уже в ночь на 8 апреля.





Однако эксперты URA.RU называют такой сценарий наименее вероятным. Скорее всего, США ограничатся локальными ударами, а до конца конфликта ещё далеко. Аналитик Александр Михайлов выделяет три варианта действий Трампа.



Первый — нагнетание обстановки в соцсетях с точечными ударами, позволяя окружению зарабатывать на колебаниях рынка. Второй — мощный удар по нефтяной инфраструктуре Ирана, что спровоцирует Тегеран уничтожить энергообъекты стран Персидского залива и сломает мировой энергобизнес.

«Третий вариант — Трамп может отважиться на применение тактического или стратегического ядерного оружия. Это самый маловероятный сценарий, потому что Трамп наверняка понимает, что после такого ни один нормальный человек не назовет его миротворцем», — отметил Михайлов.