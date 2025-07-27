Россия в отличие от ЕС беспокоится о простых гражданах Молдавии
Депутат Таубер заявила о поддержке РФ граждан Молдавии на фоне планов ЕС
Депутат молдавского парламента Марина Таубер назвала отличие подхода президента России Владимира Путина к простым гражданам Молдавии от действий Евросоюза.
Депутат молдавского парламента, исполнительный секретарь блока «Победа» Марина Таубер в своем Telegram-канале констатировала разницу в отношении к жителям Молдавии со стороны России и Евросоюза. Она подчеркнула, что в то время как ЕС рассматривает возможность взимания с молдаван по 20 евро за въезд в Румынию, Россия открывает для них свои двери.
«Власти Молдовы, танцуя под дудку ЕС, давно отвернулись от своего народа. А Владимир Путин показывает: кто-то все еще думает о простых людях, которые оставили Родину не от хорошей жизни», — заявила Таубер.Парламентарий напомнила о подписанном российским лидером указе об амнистии для граждан Молдавии, нарушивших миграционные правила, что исключает их депортацию. Эта мера позволяет находящимся в РФ молдаванам, желающим честно трудиться, легализовать свое пребывание.
Ранее Владимир Путин утвердил упрощенный порядок возвращения в Россию для определенных категорий граждан Молдавии. С 1 октября 2025 года въезжающие в РФ молдаване, в том числе через территории третьих стран, получают право урегулировать свой правовой статус на территории России, обратившись с соответствующим заявлением до 1 января 2026 года. Кроме того, гражданам Молдовы предоставлено разрешение на работу в России без необходимости оформления патента до октября 2026 года.