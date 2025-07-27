27 июля 2025, 23:45

Депутат Таубер заявила о поддержке РФ граждан Молдавии на фоне планов ЕС

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Депутат молдавского парламента Марина Таубер назвала отличие подхода президента России Владимира Путина к простым гражданам Молдавии от действий Евросоюза.





Депутат молдавского парламента, исполнительный секретарь блока «Победа» Марина Таубер в своем Telegram-канале констатировала разницу в отношении к жителям Молдавии со стороны России и Евросоюза. Она подчеркнула, что в то время как ЕС рассматривает возможность взимания с молдаван по 20 евро за въезд в Румынию, Россия открывает для них свои двери.

«Власти Молдовы, танцуя под дудку ЕС, давно отвернулись от своего народа. А Владимир Путин показывает: кто-то все еще думает о простых людях, которые оставили Родину не от хорошей жизни», — заявила Таубер.