МИД сделал послу Японии представление о деградации отношений стран по вине Токио

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МИД России сделал представление послу Японии Акире Муто из-за деградации в отношениях. Об этом говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко указал японскому дипломату на «опасные тенденции в развитии японо-американского военного сотрудничества, которые представляют угрозу стабильности и безопасности Северо-Восточной Азии». Примечательно, что данные тенденции будут учитываться Москвой при формировании политики в отношении Токио.
Встреча замглавы ведомства и посла прошла в пятницу, 12 апреля, в министерстве.
Ранее сообщалось, что посол Франции в РФ Пьер Леви был вызван в МИД России, где ему указали на неприемлемость заявлений главы МИД Франции Стефана Сежурне об отсутствии интереса Парижа к диалогу с российским руководством.
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Встреча замглавы ведомства и посла прошла в пятницу, 12 апреля, в министерстве.
Ранее сообщалось, что посол Франции в РФ Пьер Леви был вызван в МИД России, где ему указали на неприемлемость заявлений главы МИД Франции Стефана Сежурне об отсутствии интереса Парижа к диалогу с российским руководством.
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Екатерина Коршунова