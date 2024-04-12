Радио1
Главная / Новости / Политика/ Посла Франции вызвали в МИД России

Посла Франции вызвали в МИД России

Посла Франции вызвали в МИД России из-за неприемлемых заявлений Сежурне
12 апреля 2024, 15:37
Фото: iStock/vlad_karavaev

Фото: iStock/vlad_karavaev

Посол Франции в РФ Пьер Леви был вызван в МИД России, где ему указали на неприемлемость заявлений главы МИД Франции Стефана Сежурне об отсутствии интереса Парижа к диалогу с российским руководством. Об этом говорится на сайте ведомства.


Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данные заявления не имеют ничего общего с реальностью. В МИД РФ расценили высказывания Сежурне как сознательное действие французской стороны, которое направлено на подрыв самой возможности построения диалога между государствами.

Ранее сообщалось, что временный поверенный в делах Италии в Москве Петро Карини прибыл в МИД России с рабочим визитом. Российское внешнеполитическое ведомство ранее не объявляло о его вызове в министерство.

Читайте также:

Временный поверенный в делах Италии в Москве прибыл в МИД на рабочую встречу

В МИД РФ резко высказались о переговорах с США по стратегическим вооружениям

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил почти 80%
#мид
#данные
#мид рф
#франция
#посол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Журавлёв объяснил неэффективность стамбульских соглашений
Политолог Журавлёв: Стамбульские соглашения станут неудачной эпопеей
12 апреля 2024, 15:53

Фото: iStock/slexp880

Политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение о том, что возвращение к стамбульским соглашениям по ситуации на Украине не даст никаких результатов, поскольку Киев вряд ли возьмётся их исполнять, а Запад не станет ручаться за исполнение договорённостей.
«Стамбульские соглашения могут превратиться в эпопею, которая в итоге не будет иметь успеха. Запад сказал, что не собирается выступать гарантом того, что Киев выполнит любые соглашения, связанные с конфликтом. Украина поначалу может согласиться на стамбульские условия, а потом, когда получит свои территории, просто откажется выполнять свою часть соглашений», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» политолог.

А зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров добавил, что Запад продолжает всячески выгораживать действия киевского режима.

«Вся ситуация, связанная с конфликтом, политизирована, однобока, что видно по позиции Запада, который делает всё, чтобы выгородить действия киевских властей, потому что весь механизм, который используется (а именно Украина используется как механизм давления на Россию), поощряется странами Запада, НАТО, прикрывается информационно», — прокомментировал в беседе с RT Туров.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова провести переговоры с Украиной в форме диалога и на базе Стамбульского договора.

Читайте также:

В Кремле раскрыли, что ляжет в основу переговоров Москвы и Киева

В Германии призвали начать обсуждение переговоров по Украине

США призвали Киев провести мирные переговоры с Москвой
#россия
#соглашения
#украина
#дмитрий песков
#политолог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МИД Таджикистана призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»
12 апреля 2024, 15:24

Фото: iStock/Sven Loeffler

Наказание за теракт в «Крокус Сити Холле» должны понести организаторы, исполнители, пособники и заказчики преступления. Об этом заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухруддин в ходе заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Минске.
Он подчеркнул, что ожидает беспристрастного и справедливого следствия по этому делу, добавив, что наказание должны понести все причастные к этому теракту.

Министр отметил, что Таджикистан уже на протяжении 30 лет стоит лицом к лицу перед беспрецедентными вызовами безопасности. В связи с этим необходимо повысить эффективность деятельности Антитеррористического центра СНГ.

Также он добавил, что события в Афганистане могут повлиять на пространство СНГ и привести к изменениям в геополитике на всей территории Евразии.

Читайте также:

Таджикистан отрицает причастность его граждан к теракту в «Крокус Сити Холле»

Девять человек задержаны в Таджикистане по подозрению в причастности к теракту в «Крокусе»

После теракта в «Крокусе» Турция вводит визовый режим для граждан Таджикистана с 20 апреля
#таджикистан
#наказание
#теракт
#крокус сити холл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Молдавии окончательно приостановили действие ДОВСЕ
Парламент Молдавии одобрил в последнем чтении приостановление действия ДОВСЕ
12 апреля 2024, 15:16

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Молдавский парламент в последнем чтении одобрил приостановление действия ДОВСЕ. Соответствующее решение было принято в ходе заседания.
В документе говорится, что республика приостанавливает действие Договора роб обычных вооружённых силах в Европе, который был подписан в Париже 19 ноября 1990 года. При этом сохраняется возможность дальнейшего возвращения к его выполнению.

Отмечается, что решение приняли голосами 53 депутатов от Партии действия и солидарности.

Напомним, что ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Адаптированная версия документа не была ратифицирована странами НАТО, которые выступили за то, чтобы придерживаться положений 1990 года. В них содержатся нормы обычных вооружений из расчёт между НАТО и ныне несуществующей Организацией Варшавского договора. 29 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ, который вступил в силу 9 июня. В Кремле сообщали, что прекращение существования соглашения находится под ответственностью США и их союзников.

Читайте также:

Парламент Венгрии приостановил участие страны в ДОВСЕ из-за России

Турция приостанавливает участие в ДОВСЕ

В Польше приняли закон о приостановке действия ДОВСЕ
#молдова
#закон
#парламент
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ЕС начнётся обсуждение передачи Киеву доходов от российских активов
Постпреды ЕС 15 апреля начнут согласовывать план по использования активов РФ
12 апреля 2024, 15:13

Фото: iStock/artJazz

Постоянные представители стран-членов Евросоюза приступят к процедуре согласования предложения Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украины.
Отмечается, что данный вопрос будет в ходе заседания, которое состоится в понедельник 15 апреля в 16:00 по московскому времени.

Днём ранее высокопоставленный источник из Евросоюза рассказал журналистам в Брюсселе, что предложение ЕК уже обсуждается на техническом уровне в рабочей группе. Его согласование ожидается уже в апреле.

Пункт предстоящего заседания о согласовании предложения ЕК стоит в числе тех, которые требуют предварительной дискуссии. Таким образом, для его утверждения может понадобиться несколько заседаний.

Читайте также:

Шольц назвал доходы от замороженных российских активов бесхозными

ЕК призвала начать выплаты Украине из доходов от замороженных активов РФ в июле

Боррель предложил направить замороженные активы РФ на поддержку ВСУ
#евросоюз
#доходы
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле раскрыли, что ляжет в основу переговоров Москвы и Киева
Песков: Москва готова к переговорам с Киевом на базе Стамбульского договора
12 апреля 2024, 14:57

Фото: iStock/Diy1

Россия готова провести переговоры с Украиной в форме диалога и на базе Стамбульского договора. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
При этом он отметил важность проведения переговоров лишь с учётом реалий.

Песков добавил, что накануне, 11 апреля, президент Владимир Путин снова подтвердил готовность к диалогу. Однако его необходимо вести с опорой на что-то. Существует ряд новых реалий, которые нельзя не брать во внимание, но в то же время остаётся Стамбульский договор, который может лечь в основу переговоров.

Напомним, что первые очные переговоры Москвы и Киева прошли в Белоруссии, а вторые — в турецком Стамбуле. В итоге переговоры были заморожены, а в октябре 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете любых переговоров с Россией. При этом российские власти всегда указывали на готовность к диалогу.

Читайте также:

В Германии призвали начать обсуждение переговоров по Украине

США призвали Киев провести мирные переговоры с Москвой

RS: Киеву нужно начать переговоры с Москвой, пока на Украине не наступил крах
#россия
#украина
#переговоры
#дмитрий песков
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Евросоюз признал обход санкций уголовным преступлением
12 апреля 2024, 14:46

Фото: iStock/sinonimas

Евросоюз признал уголовным преступлением уход от санкций и их нарушение. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на утверждённую Советом ЕС директиву.
Документом предусматриваются минимальные правила преследования, которые применяются на уровне ЕС при нарушении или обходе санкций в государствах-членах. Теперь уголовная ответственность за это введена во всех странах Союза. В частности, речь идёт, например, об обходе запрета на поездки, торговле подсанкционными товарами и ведении запрещённой финансовой деятельности.

В Совете ЕС подчеркнули, что страны должны вводить соразмерные и эффективные наказания за подобные правонарушения. Самым максимальным наказанием будет лишение свободы. Также нарушителей могут дополнительно штрафовать.

Отмечается, что к ответственности могут быть привлечены и организации. Это возможно в том случае, если преступление совершено лицом, занимающим руководящую должность в компании. За это предусмотрено прекращение предпринимательской деятельности и отзыв разрешений на ведение экономической деятельности.

Читайте также:

Сербия не будет вводить санкции против РФ по требованию Макрона и гордится своей позицией

«Забить болт на санкции»: политолог Мухин о реакции РФ на ограничения Запада

Песков: Попавшие под санкции бизнесмены могут отстаивать свои права в суде
#евросоюз
#санкции
#закон
#преступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мособлдума согласовала новые назначения Нагорной и Бронштейна
12 апреля 2024, 14:29

Фото: пресс-служба Мособлдумы МО

Депутаты Мособлдумы согласовали назначение Марии Нагорной на должность вице-губернатора Московской области. Такое решение принято на 82-м заседании регионального парламента. Ранее Нагорная была зампредом правительства Подмосковья.
Помимо этого, согласовано назначение Ильи Бронштейна на должность первого зампреда правительства региона. До этого он работал министром образования области.

В минувший понедельник кадровые изменения в областном правительстве анонсировал губернатор Андрей Воробьёв. Он попросил Московскую областную думу рассмотреть на позицию первого заместителя председателя правительства региона кандидатуру Бронштейна, а на должность министра образования — Артёма Охрименко.

Фото: пресс-служба Мособлдумы МО

Кроме того, глава региона предложил депутатам областного парламента рассмотреть кандидатуру Марии Нагорной на должность вице-губернатора. Она занимается политическими процессами и внутриполитической жизнью области и сентября 2023 года занимала должность зампреда правительства региона.

Фото: пресс-служба Мособлдумы МО
Читайте также:

Губернатор Воробьев сообщил о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья

Зампред подмосковного правительства Нагорная исполнила мечту 10-летней девочки о гитаре

Участники подмосковной акции «Доброе дело» собрали более 5,6 тыс. тонн гуманитарной помощи
#илья бронштейн
#мария нагорная
#правительство
#мособлдума
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Страшнее Вьетнама»: Джонсон — о том, чем будет украинский провал для Запада
12 апреля 2024, 13:32

Фото: iStock/JARAMA

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон боится, что Россия может овладеть Киевом.
По его словам, если РФ возьмёт под контроль Киев, это станет для «американского лидерства на мировой арене» катастрофой более крупной, чем исход войны во Вьетнаме.

Он добавил, что «молится», чтобы в США прекратили блокировать финансирование Украины на сумму около 60 миллиардов долларов, поскольку ситуация очень мрачная, а задержка — ужасна.

Кроме этого, Джонсон заявил, что хаотичное бегство из Афганистана в 2021 году — «ничто по сравнению с возможной победой РФ на Украине».

Читайте также:

Плана «Б» нет: Украина рискует остаться без помощи США

AC: администрация Байдена признала, что сильно занизила данные о помощи Украине

Госдеп США одобрил продажу Украине комплектов для обслуживания ЗРК Hawk Phase III
#украина
#сша
#европа
#россия
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Театр абсурда»: в РПЦ прокомментировали заявление главы МВД Эстонии
12 апреля 2024, 13:09

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Глава синодального отдела МП по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал заявление главы МДВ Эстонии Лаури Ляэнеметса.
Ранее Лаури Ляэнеметса заявил, что обратится в парламент с просьбой признать террористической организацией Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ МП).

«Данное заявление — это просто театр абсурда, в котором эстонские политики играют роли», — написал Легойда в своём Telegram-канале.

Как отметил представитель РПЦ, совершенно очевидно, что Московский патриархат не занимается террористической деятельностью, а в республике действует Эстонская православная церковь, которая является законопослушной организацией.

Ранее высказывание Ляэнеметса также прокомментировала официальный представитель МИД РФ, которая заявила, что его слова — признак душевного нездоровья.

Читайте также:

В Эстонии призывают признать РПЦ террористической организацией

В РПЦ прокомментировали благотворительность Инстасамки, Моргенштерна* и Киркорова

РПЦ призвала россиян брать отгулы для посещения храмов
#рпц
#мвд
#эстония
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф