Посла Франции вызвали в МИД России

Посол Франции в РФ Пьер Леви был вызван в МИД России, где ему указали на неприемлемость заявлений главы МИД Франции Стефана Сежурне об отсутствии интереса Парижа к диалогу с российским руководством. Об этом говорится на сайте ведомства.