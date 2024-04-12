Посла Франции вызвали в МИД России

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Посол Франции в РФ Пьер Леви был вызван в МИД России, где ему указали на неприемлемость заявлений главы МИД Франции Стефана Сежурне об отсутствии интереса Парижа к диалогу с российским руководством. Об этом говорится на сайте ведомства.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данные заявления не имеют ничего общего с реальностью. В МИД РФ расценили высказывания Сежурне как сознательное действие французской стороны, которое направлено на подрыв самой возможности построения диалога между государствами.
Ранее сообщалось, что временный поверенный в делах Италии в Москве Петро Карини прибыл в МИД России с рабочим визитом. Российское внешнеполитическое ведомство ранее не объявляло о его вызове в министерство.
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