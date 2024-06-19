МИД Швейцарии не объяснил исчезновение подписи Руанды под коммюнике по Украине

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Министерство иностранных дел Швейцарии отказалось комментировать исчезновение Руанды из списка согласившимся с итоговым совместным коммюнике по итогам конференции по урегулированию на Украине.
На прошлых выходных в швейцарском курортном городе Бюргенштог состоялся саммит, на котором обсуждались вопросы мирного урегулирования на Украине. Руанда вслед за Ираком и Иорданией исчезла из списка государств, поддержавших итоговое коммюнике конференции, сообщает РИА Новости.
В швейцарском внешнеполитическом ведомстве отказались комментировать ситуацию с исчезновением Руанды из перечня стран, согласных с коммюнике. Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер рекомендовал журналистам обратиться за разъяснениями в посольство Руанды в Берне.
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Александр Бойцов