МИД Швейцарии: Письменной версии коммюнике саммита по Украине не существует

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Письменной версии коммюнике международной конференции по мирному урегулированию на Украине не существует в физической форме. Этот документ является «живым списком», который в любой момент могут подписать все государства, даже те, которые не участвовали в саммите.
Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер. По его словам, коммюнике никем не было подписано физически, потому что его физической копии просто не существует. Электронная версия коммюнике размещена на сайте швейцарского МИД вместе со списком стран, которые его поддерживают.
По словам Эльчингера, государства и международные организации могут продолжать присоединяться к коммюнике. Это касается и тех стран, которые не участвовали в швейцарском саммите, уточнил дипломат. Он также добавил, что государства могут быть аналогичным образом исключены из списка.
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Александр Бойцов