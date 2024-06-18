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Еще одна страна отозвала подпись под коммюнике саммита по Украине

Руанда отозвала подпись под коммюнике конференции по Украине в Швейцарии
18 июня 2024, 03:24
Фото: istock / Serhii Sobolevskyi

Фото: istock / Serhii Sobolevskyi

Еще одно государство отозвало подпись под коммюнике саммита по Украине в Швейцарии. Так, Руанда стала третьей страной, которая поступила подобным образом, ранее подписи отозвали Иордания и Ирак. Об этом указано в уточненном списке участников мероприятия, поддержавших итоги конференции, он опубликован на сайте МИД Швейцарии.
Руанда числилась среди подписантов 16 июня, в день завершения встречи, но в обновленном документе от 17 июня её нет. После отзыва подписи число государств, не поддержавших итоговое коммюнике саммита по Украине, составило 16.

Конференция по Украине состоялась в минувшие выходные на курорте Бюргеншток в Швейцарии. В ней приняли участие 91 государство (55 были представлены главами стран) и 8 организаций, в том числе Евросоюз, Совет Европы и ООН.

Отметим, что президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других стран в Швейцарию не приехали.



Ранее депутат Рады Евгений Шевченко заявил, что Украина ошиблась, не пригласив РФ на саммит в Швейцарию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Цивилева рассказала о новых обязанностях на посту замминистра обороны
Цивилева будет курировать взаимодействие Минобороны РФ с «Защитниками Отечества»
18 июня 2024, 01:40

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

На посту заместителя министра обороны РФ Анна Цивилева будет курировать взаимодействие ведомства с государственным фондом «Защитники Отечества». О своих новых обязанностях она рассказала в своем Телеграм-канале.
«В новой должности займусь социальным и жилищным обеспечением военнослужащих, буду курировать взаимодействие ведомства с фондом «Защитники Отечества»», — написала Цивилева.
Она отметила, что это назначение является большой ответственностью и очередным подтверждение внимательного отношения страны к участникам и ветеранам боевых действий, в том числе СВО. Цивилева также заверила, что теперь работа будет строиться «еще быстрее и продуктивнее, чтобы наши герои получали заслуженное внимание и поддержку».

В Минобороны России добавили, что замминистра будет нести ответственность за вывод перечисленных направлений на новый уровень, ставя в центр человека.

О назначении Цивилевой на должность замминистра обороны стало известно ранее сегодня, 17 июня. Анна Цивилева является женой министра энергетики РФ Сергея Цивилева, который ранее занимал пост главы Кемеровской области.

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#рф
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«Мы допустили ошибку»: в Раде сделали неожиданное заявление об РФ
Депутат Рады Шевченко: Украина ошиблась, не пригласив РФ на саммит в Швейцарию
17 июня 2024, 21:37

Фото:istockphoto/Konoplytska

Украина ошиблась, когда не пригласила РФ на швейцарский саммит в Бюргенштоке. Об этом в беседе с политологом Вадимом Карасевым заявил нардеп Верховной рады Евгений Шевченко.
«Мы допустили ошибку, и этот саммит показал, я думаю все уже прекрасно понимают, что не пригласили туда представителей России. Боялись, что они могут повлиять на эту ситуацию, а вышло наоборот», – сказал собеседник.

Украинский парламентарий уверен, что повторного саммита уже не получится, потому что первый был несостоятельным.

«И это Россия увидела», – резюмировал Шевченко.

На саммите по Украине страны-участницы конференции подписали итоговое заявление с требованиями к российской стороне. Одно из них предполагает возвращение Киеву контроля над Запорожской АЭС. Россия же предлагает киевскому режиму вывести войска с территорий новых регионов РФ.

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#россия
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#саммит
#швейцария
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Саммит по Украине в Швейцарии потерпел полный провал
Политолог Баширов: саммит по Украине в Швейцарии провалился
17 июня 2024, 21:20

Фото: iStock/Photoboyko

Планы Запада запугать Россию и ее сторонников на мирном саммите по Украине в Швейцарии провалились. Так считает политолог Марат Баширов.
Политолог выразил уверенность в том, что провал саммита по Украине был очевиден еще до его начала.

«Эта конференция показала, что американцы — это колосс на глиняных ногах. Они уже мало что могут сделать, убеждая. Они еще могут чего-то добиться, убивая, устраивая перевороты, запугивая. Но убеждать уже нечем. И, конечно, это никакая не мирная конференция, это конференция — попытка надавить на РФ, запугать кого-то из тех, кто выстраивает отношения с РФ. Эта попытка провалилась», — пояснил Баширов в беседе с «Известиями».

По его словам, многие крупные страны приехали на саммит только для того, чтобы высказаться об отсутствии перспективы переговоров без участия России. Сделав это, представители таких государств уехали, отметил Баширов, отметив, что они были услышаны.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что ни один из трех пунктов, утвержденных в заключительном коммюнике конференции по Украине, не может быть реализован без участия России.

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В швейцарском МИДе назвали страну, где может пройти вторая конференция по Украине
Люхингер: вторая конференция по Украине может состояться в Саудовской Аравии
17 июня 2024, 21:17

Фото:istockphoto/Diy13

Вторая конференция по Украине пройдет не на территории Европы, РФ должна быть в нее вовлеченной так или иначе. Об этом в эфире радиостанции SRF заявил руководитель департамента международной безопасности швейцарского МИДа Габриэль Люхингер.
«Следующий мирный саммит по Украине не будет проходить в Европе», – сказал глава швейцарской делегации на конференции в Бюргенштоке.

Люхингер считает, что следующая конференция пройдет, предположительно, в Саудовской Аравии. Политик резюмировал, что государства, которые заинтересованы в следующем саммите по вопросу конфликта на Украине, должны сами проявлять инициативу. Швейцария же будет действовать «за кулисами», если ее попросят об этом ключевые страны.

«Кроме того, теперь в том или ином виде должна быть вовлечена Россия», – заключил Люхингер.

Саммит по вопросам Украины проходил 15-16 июня. По итогам страны-участницы мероприятия подписали коммюнике с требованиями к России.

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Экс-офицер США Беннетт: Байден не помнит, как его зовут
17 июня 2024, 21:04

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден является старым человеком в своём мире и не помнит, как его зовут. Такое мнение выразил бывший офицер армии США Скотт Беннетт.
Американский экс-офицер считает, что Вашингтон играет в карты, однако «на картах ничего нет, они пустые».

«Байден — старый человек в своём мире, он даже как его зовут, не помнит. Там Обама на самом деле дёргает за верёвочки», — заявил Беннетт в беседе с RT.

По его словам, поддержка киевского режима со стороны США ежедневно слабеет. При этом сам Байден ничего не решает, уверен Беннетт.

Беннетт также выразил мнение, что Владимир Зеленский закончит как Адольф Гитлер или Бенито Муссолини. Он считает, что у Зеленского нет будущей политической жизни, так как его время прошло, а от убийства его может спасти только суд, который своим решением поместит его «в маленькую камеру где-то в Сибири».

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Сенатор Ковитиди: все саммиты по Украине без участия РФ обречены на провал
17 июня 2024, 20:51

Фото: iStock/ffikretow

Все саммиты по мирному урегулированию конфликта на Украине без участия России обречены на провал. Так считает сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
«Какое количество саммитов ни было бы инициировано по украинской проблеме, все они без участия России обречены на провал. Политические тусовки с сомнительным уровнем представительства, саммиты по Украине являются очевидной политической пустышкой», — заявила Ковитиди в беседе с RT.

По её словам, все эти мероприятия созданы для того, чтобы прикрыть истинную сущность Украины, которая стала кризисным активом американской военно-политической биржи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что результативность конференции по Украине в Швейцарии стремится к нулю. По словам представителя Кремля, многие государства, которые принимали участие в мероприятии, указывали на бесперспективность серьезных обсуждений без присутствия России.

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#саммит
#украина
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«Еще кусок»: Киев бьет тревогу из-за отказа от переговоров с РФ
Киевский политолог Бондаренко: РФ заглатывает Украину по кускам
17 июня 2024, 20:15

Фото:istockphoto/Artfoliophoto

Пока в Киеве игнорируют предложения о переговорах, РФ заглатывает по кускам Украину. Об этом на YouTube-канале «Дикий live» рассказал киевский политолог Константин Бондаренко. Он отметил, что такие методы так называемых мелких шагов являются весьма эффективными.
«Россия сейчас делает все для того, чтобы сделать шаг определенный, откусить новый кусок и после этого предлагать новый вариант мира на условиях России. Не идут на переговоры, не идут на условия — значит, делают еще один шаг, заглатывают еще один кусок», – прокомментировал политолог.

Бондаренко резюмировал, что РФ уже пробила сухопутный коридор к крымскому полуострову, решив тем самым наиважнейшую задачу.

Ранее президент России Владимир Путин предлагал руководству Украины вывести войска с новых российских территорий, а также выполнить еще ряд требований перед началом мирного диалога. Однако глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Путину нельзя доверять.

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#переговоры
#война
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В Госдуме прокомментировали заявления Украины о военном значении Крымского моста
Депутат ГД Журавлев: слова Киева о значении Крымского моста говорят о провале ВСУ
17 июня 2024, 19:53

Фото:istockphoto/Oleg Elkov

Заявления Украины о значении Керченского моста говорят о провале украинских военных. Такое заявление в разговоре с РИА Новости сделал первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев.
«Все попытки, предпринятые до этого, провалились, и даже повреждения, которые удавалось нанести дорожному полотну, были столь незначительны, что починить объект получалось в короткие сроки», – сказал собеседник агентства, добавив, что все это напоминает историю про «неуловимого Джо».

Парламентарий подчеркнул, что украинская сторона не способна ничего сделать с Керченским мостом, однако если сказать об этом прямо, то Запад от недовольства перестанет давать средства. Именно поэтому Киеву важно поменять риторику.

Журавлев вспомнил еще один украинский тезис по поводу того, что Крымский мост, возможно, фальшивка, сделанная при помощи компьютерной графики.

До этого спикер украинских ВМС Дмитрий Плетенчук говорил о неважности Крымского моста для ВСУ.

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#госдума
#украина
#крымский мост
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В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Ким Чен Ыном
Ушаков: по итогам визита в КНДР Путин и Ким Чен Ын выступят перед СМИ
17 июня 2024, 19:39

Фото: сайт Кремля

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что по итогам официального визита в Северную Корею президент России и лидер КНДР Ким Чен Ын выступят с совместным заявлением перед СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Ушакова, российский лидер прилетит в Пхеньян поздно вечером 18 июня. Вся программа начинается 19 июня, отметил он.

Помощник президента подчеркнул, что также планируется встреча лидеров двух государств в формате «тет-а-тет» во время прогулки по парку в резиденции Ким Чен Ына, а также за чаем.

Напомним, 12 сентября 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Примечательно, что визит северокорейского главы в Россию стал первым с 2019 года. Глава российского государства последний раз посещал Корейскую Народно-Демократическую Республику в 2000 году.

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