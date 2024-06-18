Еще одна страна отозвала подпись под коммюнике саммита по Украине

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Еще одно государство отозвало подпись под коммюнике саммита по Украине в Швейцарии. Так, Руанда стала третьей страной, которая поступила подобным образом, ранее подписи отозвали Иордания и Ирак. Об этом указано в уточненном списке участников мероприятия, поддержавших итоги конференции, он опубликован на сайте МИД Швейцарии.
Руанда числилась среди подписантов 16 июня, в день завершения встречи, но в обновленном документе от 17 июня её нет. После отзыва подписи число государств, не поддержавших итоговое коммюнике саммита по Украине, составило 16.
Конференция по Украине состоялась в минувшие выходные на курорте Бюргеншток в Швейцарии. В ней приняли участие 91 государство (55 были представлены главами стран) и 8 организаций, в том числе Евросоюз, Совет Европы и ООН.
Отметим, что президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других стран в Швейцарию не приехали.
Ранее депутат Рады Евгений Шевченко заявил, что Украина ошиблась, не пригласив РФ на саммит в Швейцарию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Конференция по Украине состоялась в минувшие выходные на курорте Бюргеншток в Швейцарии. В ней приняли участие 91 государство (55 были представлены главами стран) и 8 организаций, в том числе Евросоюз, Совет Европы и ООН.
Отметим, что президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других стран в Швейцарию не приехали.
Ранее депутат Рады Евгений Шевченко заявил, что Украина ошиблась, не пригласив РФ на саммит в Швейцарию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак