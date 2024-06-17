Швейцарский МИД: Ирак и Иордания не подписывали коммюнике по Украине

Фото:istockphoto/Serhii Sobolevskyi
Ирак и Иордания не подписывали заключительное коммюнике по Украине, в список подписавших его они попали в результате ошибки, возникшей из-за проблемы координации. Об этом рассказал в интервью РИА Новости официальный представитель МИДа Швейцарии Валентин Клива.
«Они попросили исключить свои имена из списка подписавшихся после публикации заключительного коммюнике, что и было сделано. Это просто была проблема координации», – сказал Клива.
Собеседник агентства отметил, что у других делегаций аналогичной проблемы не было. Саммит по Украине в Бюргенштоке проходил 15-16 июня.
По итогам встречи государств было подписано коммюнике с призывом вернуть Киеву контроль атомных электростанций, с учетом Запорожской АЭС, обеспечить доступ к портам Азовского и Черного морей и выполнить ряд прочих требований по формуле главы киевского режима Владимира Зеленского.
Читайте также:
«Слет любителей устриц»: почему саммит по Украине в Швейцарии бесполезен
Саммит в Швейцарии дискредитировал себя, заявили в Госдуме
В Киеве объявили о планах пригласить Россию на второй саммит по Украине
Никита Кротов