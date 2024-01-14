МИД Швейцарии: Россия должна участвовать в прениях по урегулированию на Украине

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Россию необходимо включить в процесс переговоров по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.
Глава швейцарского МИД сообщил, что во встрече по украинской «формуле мира», организованной по инициативе Швейцарии и Украины, участвуют 85 государств. Он подчеркнул, что считает очень важным участие в дискуссиях стран, входящих в БРИКС, так как они могут «оказывать влияние на Россию».
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Александр Бойцов