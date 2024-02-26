МИД Швейцарии: Россию пригласят участвовать в мирной встрече по Украине

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Россия будет приглашена в Швейцарию для участия в мирной конференции по вопросу украинского кризиса. Однако представители Москвы вряд ли приедут.
Он также добавил, что абсолютно точно потребуется целый ряд подобных мероприятий, так как за одну встречу точно не удастся решить все вопросы по мирному урегулированию. Если первый этап конференции пройдёт в Швейцарии, то далее переговоры могут быть организованы в других странах, например, в государствах-участниках БРИКС, которые могут сыграть свою роль на этом непростом пути, заключил Иньяцио Кассис.
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