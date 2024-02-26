Песков назвал смехотворным женевский формат обсуждения мирного плана Зеленского

Фото: сайт Кремля
Инициатива президента Украины Владимира Зеленского об обсуждении «мирного плана» по ситуации на Украине смехотворна и несерьезна, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
Речь идет о Женевской конференции, где собираются политики западных стран, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса.
Спикер Кремля назвал подобный формат переговоров странным и подчеркнул, что мирные планы всегда обсуждались без присутствия России. Он отметил, что с Киевом не было каких-либо контактов по этому поводу.
Прежде пресс-секретарь президента ответил на вопрос об отношении Кремля к давлению на мать Навального*.
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Спикер Кремля назвал подобный формат переговоров странным и подчеркнул, что мирные планы всегда обсуждались без присутствия России. Он отметил, что с Киевом не было каких-либо контактов по этому поводу.
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Анастасия Хохлова