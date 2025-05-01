МИД: Швейцария не имеет юридических оснований для конфискации российских активов

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В швейцарском законодательстве отсутствуют юридические основания для конфискации средств Банка России, хранящихся в кредитно-финансовых организациях этой европейской страны. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ.
В разговоре с корреспондентом «Известий» представители МИД РФ напомнили, что Швейцария присоединилась ко всем 16 пакетам антироссийских санкций Евросоюза, заблокировала счета и активы российских юридических и физических лиц, а также авуары Банка России.
Дипломаты отметили, что Москва неоднократно предпринимала демарши, протестуя против решений Берна, которые противоречат декларируемые им самим принципы нейтралитета.
В ведомстве также отметили, что теперь остаётся лишь наблюдать, насколько правительство Швейцарии привержено принципам соблюдения собственных законов.
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«По состоянию на 31 марта 2025 года объем заблокированных Конфедерацией средств Центрального банка Российской Федерации действительно составляет 7,45 миллиарда швейцарских франков», — уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Дипломаты отметили, что Москва неоднократно предпринимала демарши, протестуя против решений Берна, которые противоречат декларируемые им самим принципы нейтралитета.
«В швейцарском законодательстве отсутствуют юридические основания, допускающие конфискацию средств Банка России. Они размещены в коммерческих банках, и центральный швейцарский депозитарий их не обслуживает, а значит, не имеет технической возможности распоряжаться соответствующими доходами от вкладов», — подчеркнули в МИД РФ.
В ведомстве также отметили, что теперь остаётся лишь наблюдать, насколько правительство Швейцарии привержено принципам соблюдения собственных законов.
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Александр Бойцов