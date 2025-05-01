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МИД: Швейцария не имеет юридических оснований для конфискации российских активов

Фото: istockphoto/MargJohnsonVA

Фото: istockphoto/MargJohnsonVA

В швейцарском законодательстве отсутствуют юридические основания для конфискации средств Банка России, хранящихся в кредитно-финансовых организациях этой европейской страны. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ.
В разговоре с корреспондентом «Известий» представители МИД РФ напомнили, что Швейцария присоединилась ко всем 16 пакетам антироссийских санкций Евросоюза, заблокировала счета и активы российских юридических и физических лиц, а также авуары Банка России.

«По состоянию на 31 марта 2025 года объем заблокированных Конфедерацией средств Центрального банка Российской Федерации действительно составляет 7,45 миллиарда швейцарских франков», — уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Дипломаты отметили, что Москва неоднократно предпринимала демарши, протестуя против решений Берна, которые противоречат декларируемые им самим принципы нейтралитета.

«В швейцарском законодательстве отсутствуют юридические основания, допускающие конфискацию средств Банка России. Они размещены в коммерческих банках, и центральный швейцарский депозитарий их не обслуживает, а значит, не имеет технической возможности распоряжаться соответствующими доходами от вкладов», — подчеркнули в МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что теперь остаётся лишь наблюдать, насколько правительство Швейцарии привержено принципам соблюдения собственных законов.

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Келлог: Киев принял предложенные США 22 условия для заключения мира с Россией
01 мая 2025, 07:08

Фото: istockphoto/Photoboyko

По итогам переговоров в Лондоне США получили согласие представителей Киева и Евросоюза на 22 условия, предложенные американской администрацией в рамках мирного урегулирования украинского конфликта.
Об этом заявил специальный представитель американского президента по Украине Кит Келлог. В эфире телеканала Fox News он напомнил, сто на прошлой неделе участвовал во встрече в британской столице, откуда только что вернулся.

«Мы сели за стол переговоров с украинской командой, а также с европейцами. У нас было 22 конкретных условия, на которые они согласились», — сказал Келлог.

По его словам, Киев и его европейские союзники заинтересованы в полноценном прекращении огня, которое могло бы способствовать заключению мирного соглашения и длилось бы по меньшей мере 30 дней. Это может стать прецедентом для создания постоянной мирной инициативы, заключил спецпредставитель президента США.

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Times: Трамп хочет выйти из переговоров по Украине из-за их сложности
01 мая 2025, 06:18

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп хочет выйти из переговоров по конфликту на Украине из-за их сложности. Об этом пишет Times.
«Обнаружив, что прекратить войну намного сложнее, чем заключить сделку с недвижимостью, президент Трамп, похоже, хочет выйти из мирных переговоров между Россией и Украиной» — сообщает британская газета.

В материале указывается, что если Трамп все же примет решение о выходе из переговоров, то тогда киевский режим может лишиться американской вооружения примерно через полгода. В связи с этим украинские и европейские лидеры остаются в неизвестности от дальнейших решений президента.

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#трамп
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Трамп: сделка с Украиной по ископаемым принесет США свыше 350 млрд долларов
01 мая 2025, 04:43

Фото: iStock/Andrii Atanov

По словам президента США Дональда Трампа, сделка по украинским полезным ископаемым принесет его стране свыше 350 миллиардов долларов. Об этом американский лидер заявил в эфире телеканала NewsNation.
«Сегодня мы заключили сделку, где мы в теории можем получить намного больше $350 млрд», — комментирует сделку президент.

Трамп отметил, что упомянутая сумма равняется той, которую бывший лидер США Джо Байден передал Украине в рамках военной помощи. Помимо этого Трамп подчеркнул, что на встрече с Владимиром Зеленским в Ватикане объяснил тому, что сделка по полезным ископаемым нужна Украине, так как Россия намного больше и сильнее.

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#киев
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Трамп: в Ватикане я сказал Зеленскому, что Россия больше и сильнее
01 мая 2025, 04:11

Дональд Трамп и ВЛадимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

По словам президента США Дональда Трампа, в Ватикане он сказал Владимиру Зеленскому, что Россия больше и сильнее. Об этом американский лидер сказал в ходе общения с телеканалом NewsNation.
«Я говорил ему (Зеленскому), что будет очень хорошо, если мы подпишем сделку. Потому что Россия намного больше и сильнее» — заявил Трамп.

Ранее стало известно о подписании сделки между США и Украиной по совместной добыче полезных ископаемых. Данный факт сначала подтвердил американский Минфин, а после уже сам Трамп. Президент отметил, что присутствие США на Украине удержит многих злоумышленников от попыток навредить стране.

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Трамп подтвердил заключение сделки с Украиной по полезным ископаемым
01 мая 2025, 02:33

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил заключение сделки с Украиной по совместной добыче полезных ископаемых в стране. Об этом американский лидер заявил в Белом доме.
«Мы заключили сделку, в рамках которой наши деньги в безопасности, и мы можем начать копать и делать то, что должны, - заявил Трамп. - Это также хорошо для них (Украины), потому что у вас будет американское присутствие на месте раскопок, а американское присутствие удержит многих злоумышленников подальше от страны или, скорее, от района, где мы проводим раскопки», — сказал Трамп в ходе трансляции, которая велась на YouTube.

Ранее Минфин США заявил о подписании соглашения с Украиной по созданию фонда, средства из которого будут направлены на восстановление двух стран.

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