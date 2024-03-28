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МИД Швеции признал, что не запрещает вербовку шведов посольством Украины

28 марта 2024, 11:15
Фото: iStock/WDnet

Фото: iStock/WDnet

МИД Швеции признал, что не запрещает вербовку своих граждан посольством Украины. Об этом пресс-секретарь ведомства Тумас Ванеск сообщил РИА Новости.
Отмечается, что украинское посольство вправе вербовать граждан Швеции для участия в боевых действиях, поскольку это не противоречит международному праву. Так, согласно ему, Украина может защищать целостность своей территории, а участие шведов в украинской обороне также осуществляется в рамках закона.

На сайте посольства Украины в Швеции указывается так называемый «Интернациональный легион», в который могут вступить граждане страны. Однако какая-то конкретная информация о требованиях к потенциальным наёмникам отсутствует. Единственное, что там указано – это «готовность к трудностям».


При этом Швеция ранее предупреждала через своё российское посольство о риске терактов в Москве. После того, как он всё-таки произошёл, власти страны осудили атаку на «Крокус Сити Холл».

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Пашинян: Армения не признает никакое правительство в изгнании Карабаха
28 марта 2024, 10:49

Фото: iStock/Wirestock

Армения не признает никакое правительство в изгнании Нагорного Карабаха, такие заявления являются угрозой для нацбезопасности страны. Об этом сообщил в четверг 28 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет ТАСС.
Бывший президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян осенью 2023 года, после начала военных действий со стороны Азербайджана, подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. А сегодня в интервью французской газете Le Figaro он заявил, что правительство НКР существует, оно в изгнании и находится в Ереване.

Пашинян отреагировал на подобные заявления словами, что в Армении есть только одно правительство, любое другое — угроза национальной безопасности республики.

«Хочу четко заявить, что в Республике Армения не может существовать никакого другого правительства, кроме правительства Республики Армения. Если кто-либо в Армении идентифицирует себя как правительство, это вопрос национальной безопасности», — сообщил премьер-министр.
Ранее Пашинян раскритиковал действия российских миротворцев в Карабахе, обвиняя их в бездействии.

«Когда 100 тысяч армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению, наши союзники в области безопасности не только нам не помогали, но и делали публичные призывы к смене власти в Армении», — заявлял политик.
Ранее Центральный банк Армении принял решение с 29 марта запретить местным банкам обслуживать российскую платежную карту «Мир», карты больше не будут работать на территории республики.


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#армения
#премьер-министр
#правительство
#никол пашинян
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Нарышкин посетил Пхеньян и обсудил сотрудничество с Северной Кореей
28 марта 2024, 10:24

Фото: сайт Кремля

Делегация Службы внешней разведки РФ во главе с ее директором Сергеем Нарышкиным посетила 25-27 марта Пхеньян. Об этом сообщает пресс-бюро СВР.
Во время визита прошли переговоры Нарышкина с министром государственной безопасности Ли Чхан Дэ. Отмечается, что в ходе визита происходило обсуждение международной обстановки, региональной безопасности, а также вопросов углубления взаимодействия в условиях давления внешних сил.

По данным источника, встреча прошла в «тёплой и дружественной атмосфере».

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Пхеньян 10 сентября 2023 года во второй половине дня, отправившись в Россию спецпоездом. Этот визит лидера КНДР в Россию стал первым за последние четыре года, с предыдущего посещения в 2019 году.

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Путин рассказал, что может привести к развалу России
Путин заявил, что ущемление наций внутри страны может привести к развалу России
28 марта 2024, 10:07

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ущемление любой из наций внутри страны может развалить Россию. Об этом он сказал в ходе встречи с работниками культурной сферы в Тверской области.
Российский лидер отметил, что на территории нашей страны проживает 190 этносов, причем некоторые из них представлены миллионными народами. По словам Путина, как только станет реализовываться принцип о «своих» и «чужих», то произойдет раскол государства.

Ранее глава государства рассказал, что многообразие культур, религий и традиций отличает РФ от других стран.

Напомним, президент РФ Владимир Путин посетил город Торжок в Тверской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что визит российского лидера связан с Днем работника культуры.

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В МИД назвали цель активности войск НАТО в Восточной Европе
МИД РФ: активность НАТО в Европе заточена на столкновение с Россией
28 марта 2024, 08:50

Фото: istock / shipov

Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Российской Федерацией. Об этом сообщили в МИД России изданию РИА Новости.
Сообщается, что Североатлантический альянс в активном режиме строит военную базу в Румынии и готовится к столкновению с Россией в черноморском регионе. Ранее румынские власти пообещали вложить 2,5 млрд евро в модернизацию авиабазы «Михаил Когэлничану» в уезде Констанца.

В российском МИД обратили внимание, что расширение авиабазы Румынии — это еще одно доказательств того, что военный блок продолжает активную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона.

В ведомстве отметили, что «форсированное усиление коалиционных потенциалов происходит также в Польше, Прибалтике».

Ранее сообщалось, что французская армия не справится с российской на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нато
#россия
#конфликт
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Делегация РФ в ООН: Дискриминация русскоязычных в Прибалтике достигла апогея
28 марта 2024, 06:34

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Дискриминация русскоязычного населения является основой построения государственности Прибалтийских стран. Об этом заявила российская делегация на проходящей в Женеве 55 сессии Совета ООН по правам человека.
«За последние годы воинствующая русофобия в этих государствах достигла своего апогея», — сказал в выступлении на сессии представитель делегации РФ Илья Бармин (цитата «Известий»).

Так, принятые в 2022 году поправки в латвийское миграционное законодательство, по сути, направлены на изгнание русскоговорящего населения из страны, заявил российский дипломат. Согласно им, после апреля 2024 года выдворение грозит почти 1,2 тысячи русскоязычных лиц, не сдавших экзамен на углубленное владение латышским языком. Около 800 из этих людей (то есть почти две трети от общей цифры) находятся в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщает агентство LETA, ссылаясь на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ).

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выдворение 82-летнего пенсионера Бориса Каткова из Латвии попирает права и свободы человека, и направлено исключительно на запугивание проживающих в Латвии русскоязычных граждан. По мнению Захаровой, вынесенный латвийскими властями вердикт абсолютно циничный. Он нарушает принцип «неразделения» семьи: в Латвии у мужчины остались жена, дети и внуки.

Напомним, закон Латвии об иммиграции гласит, что выданные россиянам постоянные виды на жительство утратили силу в сентябре текущего года. Для того чтобы легально находиться в стране, необходимо было подать заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, а для его получения важно было представить подтвержденные бумаги о знании государственного языка на минимальном уровне и наличии денежных средств для дальнейшего проживания.


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#русский язык
#оон
#латвия
#население
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Байден сократил отставание от Трампа в предвыборной гонке
Bloomberg: Байден сократил отставание от Трампа в предвыборной гонке
28 марта 2024, 06:20

Фото: iStock/ kieferpix

Нынешний президент США Джо Байден, который будет выдвигается на новый пост от демократов, сократил отставание от от своего соперника, республиканца и экс-главы государства Дональда Трампа в шести из семи «колеблющихся» штатов. Об этом сообщают Bloomberg News и Morning Consult, исходя из результатов ежемесячного опроса, который проводился с 8 по 15 марта в Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Северной Каролине.
Тем не менее, Трамп все же сохраняет общее преимущество перед Байденом в «колеблющихся штатах» — 47% против 43%. Но если учитывать независимых кандидатов президентской гонки — Роберта Кеннеди-младшего, Корнела Уэста и Джилл Стайн, Трамп набирает 43% в «колеблющихся» штатах, а Байден — 38%.

Таким образом, демократ, сильно отстававший от республиканца в опросах ранее, за последний месяц резко вырвался вперед. В этом ему помогли ударная мартовская кампания, в рамках которой политик успел побывать во всех проблемных штатах, а также критика Израиля, что помогло Байдену вернуть расположение избирателей в одном из ключевых штатов.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут в ноябре 2024 года.

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#байден
#джо байден
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Шольц: У немецких спецслужб не было информации по поводу теракта в «Крокусе»
MAZ: Шольц заявил, что спецслужбы ФРГ не знали о теракте в «Крокусе»
28 марта 2024, 04:56

Фото: сайт Кремля

Спецслужбы ФРГ не обладали информацией о готовящемся в Подмосковье теракте. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Maerkische Allgemeine Zeitung. Тем не менее, канцлер Германии отметил, что у американских спецслужб, вероятно, были зацепки относительно теракта.
О том, что за терактом стоят Вашингтон, Лондон и Киев во вторник 26 марта сообщил глава ФСБ России Александр Бортников. По его мнению, первичные данные от обвиняемых в теракте подтверждают «украинский след». Бортников при этом уточнил, что все возможные версии будут прорабатываться следствием.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер решительно не поддержал подобные суждения, сказав, что они совершенно не обоснованные.

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.

Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.

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#теракт
#разведка
#германия
#крокус сити холл
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Посол МИД Мирошник: В планированиях диверсий в РФ участвует британский спецназ
«Известия»: В МИД РФ заявили об участии британского спецназа в диверсиях в РФ
28 марта 2024, 04:39

Фото: iStock/Arseniy45

В планировании диверсий на территории РФ участвует спецназ Великобритании, заявил «Известиям» Родион Мирошник — посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима.
«Я уверен, что британские силы спецназначения, по крайней мере инструкторы, организаторы, главные технологи, постоянно участвовали и участвуют сейчас в Белгородской операции. То есть в организации вылазок ДРГ, подготовке псевдорусских организаций участвовали британцы. Там виден их почерк», — отметил спецпосланник российского внешнеполитического ведомства.

Мирошник подчеркнул, что на Украине еще с начала СВО находятся силы специальных операций всех стран НАТО. В частности, британские военные могут принимать участие в запуске ракет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.напомнила журналистам, что недавно киевские власти признали, что именно британские коллеги запретили им проводить мирные переговоры с Россией, заявив о необходимости одержать победу на фронте. Однако из-за очевидно бедственного положения ВСУ Британия приняла решение организовывать теракты в отношении мирного населения России.

США и Великобритания участвуют в подготовке сил специальных операций для подрывной работы против РФ, рассказал директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live». Именно по наущению англосаксов, по словам Сергея Нарышкина, были взорваны оба «Северных потока»; что же касается американцев, то они занимаются созданием широкой разведывательной сети как на территории Украины, так и в других странах, в том числе и напрямую граничащих с Россией — Белоруссии, Грузии, Финляндии, Эстонии и т.д.

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ТАСС: Путин назвал бредом заявления, что Россия собирается воевать с НАТО
28 марта 2024, 00:22

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО. По его словам, это «просто бред». Такое заявление глава российского государства сделал в ходе встречи с военными лётчиками, проходящими подготовку в 344-м центре переучивания лётного состава МО РФ.
«То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу, — это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей. Тем более на фоне того, что экономика садится, а уровень жизни падает», — сказал Путин.
Слова о возможном нападении на Польшу, Прибалтику и Чехию — это способ обмануть население этих стран, добавил президент.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что государства-члены альянса готовы к потенциальному столкновению с Российской Федерацией. А президент США Джо Байден заявлял, если России удастся одержать победу в конфликте с Украиной, то следующими станут Прибалтика, Швеция, Финляндия.

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#россия
#нато
#владимир путин
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