МИД Швеции признал, что не запрещает вербовку шведов посольством Украины

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МИД Швеции признал, что не запрещает вербовку своих граждан посольством Украины. Об этом пресс-секретарь ведомства Тумас Ванеск сообщил РИА Новости.
Отмечается, что украинское посольство вправе вербовать граждан Швеции для участия в боевых действиях, поскольку это не противоречит международному праву. Так, согласно ему, Украина может защищать целостность своей территории, а участие шведов в украинской обороне также осуществляется в рамках закона.
На сайте посольства Украины в Швеции указывается так называемый «Интернациональный легион», в который могут вступить граждане страны. Однако какая-то конкретная информация о требованиях к потенциальным наёмникам отсутствует. Единственное, что там указано – это «готовность к трудностям».
При этом Швеция ранее предупреждала через своё российское посольство о риске терактов в Москве. После того, как он всё-таки произошёл, власти страны осудили атаку на «Крокус Сити Холл».
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На сайте посольства Украины в Швеции указывается так называемый «Интернациональный легион», в который могут вступить граждане страны. Однако какая-то конкретная информация о требованиях к потенциальным наёмникам отсутствует. Единственное, что там указано – это «готовность к трудностям».
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Анастасия Чинкова