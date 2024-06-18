МИД Швеции вызвал российского посла из-за инцидента с военным самолётом

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Посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев был вызван в министерство иностранных дел Швеции. Поводом для этого стал инцидент с российским военным самолётом, который, по утверждению шведской стороны, якобы нарушил воздушное пространство королевства.
Согласно тексту заявления, опубликованного на сайте правительства, шведский МИД 18 июня вызвал посла Российской Федерации для того, чтобы выразить ему свою позицию относительно происшествия.
Как утверждали шведские Вооружённые силы, 14 июня российский бомбардировщик Су-24 нарушил воздушные границы Швеции в районе острова Готланд. В связи с этим в воздух потребовалось поднять истребители JAS 39 Gripen.
Министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что все полёты самолётов Военно-космических сил России всегда выполняются в строгом соответствии с правилами и нормами использования воздушного пространства.
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Как утверждали шведские Вооружённые силы, 14 июня российский бомбардировщик Су-24 нарушил воздушные границы Швеции в районе острова Готланд. В связи с этим в воздух потребовалось поднять истребители JAS 39 Gripen.
Министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что все полёты самолётов Военно-космических сил России всегда выполняются в строгом соответствии с правилами и нормами использования воздушного пространства.
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Александр Бойцов