В Швеции сообщили о нарушении воздушного пространства российским самолетом

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Российский военный самолет кратковременно вторгся в воздушное пространство Швеции, как сообщает сайт Вооруженных сил королевства.
«14 июня российский Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции восточнее южной оконечности острова Готланд», — говорится в сообщении.Согласно данным ВС Швеции, экипаж самолета проигнорировал предупреждения, поэтому в воздух подняли два шведских истребителя JAS-39 Gripen. Командующий ВВС Швеции Йонас Викман подчеркнул, что «действия России неприемлемы и демонстрируют неуважение» к территориальной целостности страны. Он добавил, что шведские ВВС «следили за всей ситуацией и были готовы вмешаться».
ВВС Швеции также отметили, что пребывание российского самолета в их воздушном пространстве было кратковременным.
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