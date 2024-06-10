Минобороны Финляндии: российский самолёт нарушил воздушного пространство страны

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Российский самолёт нарушил воздушное пространство Финляндии. Об этом заявили в министерстве обороны северного соседа России.
Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте Минобороны Страны Суоми, инцидент произошёл над акваторией Финского залива утром 10 июня. Самолёт находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут, в самой глубокой точке в двух с половиной километрах от границы.
Ранее в понедельник, 10 июня, министерство обороны РФ сообщало, что самолеты дальней авиации Ту-95мс и Ту-22м3 выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. На отдельных этапах полёта их сопровождали истребители иностранных государств.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его ведомство со всей серьёзностью относится к подозрению в нарушении территориальных границ страны. Он также добавил, что расследование возможного нарушения границы российским самолётом было начато немедленно.
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Ранее в понедельник, 10 июня, министерство обороны РФ сообщало, что самолеты дальней авиации Ту-95мс и Ту-22м3 выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. На отдельных этапах полёта их сопровождали истребители иностранных государств.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его ведомство со всей серьёзностью относится к подозрению в нарушении территориальных границ страны. Он также добавил, что расследование возможного нарушения границы российским самолётом было начато немедленно.
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Александр Бойцов