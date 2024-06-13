МИД сообщил о подготовке НАТО к потенциальному конфликту с РФ

Фото: сайт МИД РФ
У РФ нет агрессивных планов в отношении НАТО, но они есть у альянса.
Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Брифинг опубликован на Rutube-канале ведомства.
По ее словам, альянс уже давно готовится к возможному вооруженному столкновению с РФ. При этом у России таких планов нет и не было, подчеркнула она.
Ранее Захарова отреагировала на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об обязательных для стран альянса поставках оружия Украине. По ее словам, США пытаются втянуть Европу в столкновение с РФ.
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По ее словам, альянс уже давно готовится к возможному вооруженному столкновению с РФ. При этом у России таких планов нет и не было, подчеркнула она.
Ранее Захарова отреагировала на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об обязательных для стран альянса поставках оружия Украине. По ее словам, США пытаются втянуть Европу в столкновение с РФ.
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Алёна Самарева