Представитель НАТО Коломина одобрил шаги Армении по дистанцированию от Москвы

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Армения приняла твёрдое решение о внесении изменений в свою внешнюю политику. В частности, это касается определенного дистанцирования от России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавром заявлял, что НАТО через Армению готовит в Закавказье почву для формирования антироссийских настроений.
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